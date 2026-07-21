Celina Leão rebate informação sobre atraso de pagamentos do GDF: "Inverdade"

governadora Celina Leão (PP) negou, nesta terça-feira (21/7), que o Governo do Distrito Federal (GDF) atrasou pagamentos de orçamento após a circulação de informações sobre o tema. Durante visita técnica às obras da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Águas Claras, a chefe do Executivo classificou a divulgação como "irresponsável" e afirmou que a informação não procede.

A chefe do executivo afirmou ainda que a divulgação da informação faz parte de uma disputa política e reforçou que não há atraso por parte do governo. "O que a gente percebe é que há, sim, uma disputa eleitoral muito pesada e se fazem esse tipo de ilação. O próprio Valdivino vai estar respondendo sobre isso, mas isso é uma inverdade", disse.

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"É uma irresponsabilidade esse tipo de coisa. Como foi uma irresponsabilidade essa mesma matéria sendo replicada de algumas formas", declarou a governadora. Segundo Celina, a repercussão do assunto ocorre em meio ao cenário político e eleitoral.

