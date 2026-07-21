Homem quebra para-brisa de ônibus na Rodoviária do Plano Piloto

Suspeito foi conduzido à 5ª DP após dar um soco e danificar o para-brisa do ônibus - (crédito: Material cedido ao Correio)

*Elias Frazão

Um homem quebrou o para-brisa de um ônibus, na Rodoviária do Plano Piloto, após o motorista não abrir a porta do veículo da empresa Viação Pioneira que saía do box. A confusão aconteceu nesta terça-feira (21/7), por volta de 12h40. A linha era a 0.764, sentido Itapoã.

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De acordo com uma norma da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), após engatar marcha a ré, os motoristas são proibidos de abrir a porta do coletivo, para garantir a segurança dos passageiros. Caso isso seja descumprido, o condutor pode ser multado em R$ 900.

Aparentando estar alterado, o suspeito tentou fugir, mas foi contido por rodoviários e conduzido à 5ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte, onde foi registrado um boletim de ocorrência.

O suspeito foi encaminhado para a carceragem da 5ª DP. O veículo passará por perícia. A reportagem procurou a empresa, mas não obteve resposta até a publicação desta nota.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates