Homem quebra para-brisa de ônibus na Rodoviária do Plano Piloto

*Elias Frazão
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Um homem quebrou o para-brisa de um ônibus, na Rodoviária do Plano Piloto, após o motorista não abrir a porta do veículo da empresa Viação Pioneira que saía do box. A confusão aconteceu nesta terça-feira (21/7), por volta de 12h40. A linha era a 0.764, sentido Itapoã.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
De acordo com uma norma da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), após engatar marcha a ré, os motoristas são proibidos de abrir a porta do coletivo, para garantir a segurança dos passageiros. Caso isso seja descumprido, o condutor pode ser multado em R$ 900.
Aparentando estar alterado, o suspeito tentou fugir, mas foi contido por rodoviários e conduzido à 5ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte, onde foi registrado um boletim de ocorrência.
O suspeito foi encaminhado para a carceragem da 5ª DP. O veículo passará por perícia. A reportagem procurou a empresa, mas não obteve resposta até a publicação desta nota.
*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates