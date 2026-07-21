Bombeiro é afastado da segurança de Celina Leão após briga com PM em academia

Militar foi conduzido à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) depois de exibir uma arma e ameaçar um policial em Águas Claras - (crédito: Letícia Guedes / CB/DAPress)

Um bombeiro militar do Distrito Federal, de 48 anos, foi conduzido à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) após ser acusado de ameaçar um policial militar, de 43 anos, em uma academia em Águas Claras, na manhã de sábado (18/7). Segundo o registro da ocorrência, o militar do Corpo de Bombeiros teria exibido a arma de fogo que portava e feito ameaças contra a vítima. O bombeiro fazia parte da equipe de segurança da governadora Celina Leão (PP).

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local, ouviram o relato da vítima e de testemunhas. Conforme os depoimentos, o bombeiro teria afirmado que "iria pegá-lo na porrada", ao mesmo tempo em que mostrava a arma de fogo. A atitude fez com que o policial militar temesse por sua integridade física.

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As partes foram conduzidas à 21ª DP, onde a ocorrência foi registrada como ameaça. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou que atendeu à ocorrência, conduziu os envolvidos à delegacia e que o Departamento de Correição e Controle acompanhará o caso, adotando as providências cabíveis.

Em nota, a governadora Celina Leão informou que determinou o afastamento imediato do bombeiro militar de sua equipe de segurança assim que tomou conhecimento do episódio. Segundo o governo, o militar estava de férias até 3 de agosto, mas já foi retirado da função. Ainda de acordo com a governadora, as corregedorias da PMDF e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) instauraram procedimentos para apurar o caso.

Já o CBMDF informou que tomou conhecimento do episódio por meio da imprensa e aguarda a formalização das informações pela autoridade policial. Segundo a corporação, após o recebimento dos documentos oficiais, o caso será analisado internamente e, caso sejam constatados indícios de irregularidade, serão adotadas as medidas administrativas cabíveis, sem prejuízo da apuração conduzida pelos órgãos competentes. A corporação acrescentou que não comentará aspectos relacionados ao armamento citado enquanto a investigação estiver em andamento.