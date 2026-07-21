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Relato à polícia aponta café como possível causa de intoxicação em hospital

Dez técnicos de enfermagem passaram mal após consumir a bebida no Hospital Regional de Santa Maria. Caso é investigado pela 33ª Delegacia de Polícia. O IgesDF informou que a copa foi isolada

Relato à polícia aponta café como possível causa de intoxicação em Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) - (crédito: Monique Renne/CB/D.A Press)
Relato à polícia aponta café como possível causa de intoxicação em Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) - (crédito: Monique Renne/CB/D.A Press)

Um café preparado na copa do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) pode ter provocado a intoxicação de 10 técnicos de enfermagem na manhã desta terça-feira (21/7). A suspeita consta no relato prestado à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que investiga o caso. Segundo o depoimento, logo após ingerirem a bebida, os profissionais passaram a apresentar náuseas, tremores, calafrios e outros sintomas compatíveis com um quadro de possível intoxicação.

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Ainda conforme o registro policial, não foi possível saber a marca do café consumido, e o local onde a bebida é preparada não possui câmeras de monitoramento. O relato também aponta que todos os funcionários do pronto-socorro têm livre acesso à copa.

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Em nota, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), responsável pela administração da unidade, informou que a copa foi isolada para preservação do local, que amostras foram coletadas para análise e que um boletim de ocorrência foi registrado na 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria), responsável pela investigação.

O IgesDF informou ainda que todos os profissionais permanecem conscientes, orientados, hemodinamicamente estáveis e com saturação adequada em ar ambiente. "Nenhum apresenta quadro grave", destacou a instituição.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 21/07/2026 15:58
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