Sindicato cobra investigação após suspeita de intoxicação de técnicos de enfermagem no HRSM

A suspeita de intoxicação de 10 técnicos de enfermagem no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), na manhã desta terça-feira (21/7), provocou reação do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Distrito Federal (Sindate-DF). Para a entidade, o caso representa uma grave agressão contra os profissionais da saúde e precisa ser investigado com rigor pelas autoridades para identificar os responsáveis e evitar novos episódios.

Segundo o depoimento prestado à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), os 10 técnicos que tiveram sintomas de intoxicação ingeriram um café preparado na copa do hospital. O declarante afirmou não saber a marca do café consumido e informou que o local onde a bebida é preparada não possui câmeras de monitoramento. Logo após ingerirem a bebida, os profissionais passaram a apresentar náuseas, tremores, calafrios e outros sintomas compatíveis com um quadro de possível intoxicação.

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O presidente do Sindate-DF, Newton Batista, levantou a hipótese de que alguma substância tenha sido colocada no café consumido pelos trabalhadores e que o episódio configuraria uma tentativa de violência que poderia ter causado consequências ainda mais graves. "Infelizmente, temos visto diversas formas de agressão contra os profissionais de saúde, principalmente da enfermagem. O que aconteceu no Hospital Regional de Santa Maria é, sim, uma forma de agressão que poderia ter levado à morte de qualquer trabalhador. Colocar algum produto químico, medicação ou qualquer outra substância no café seria uma atitude extremamente grave", declarou.

Newton cobrou uma apuração rigorosa do caso e reforçou que o hospital deve adotar medidas para ampliar a segurança dos profissionais. "Esperamos que as autoridades policiais cheguem aos responsáveis e que o hospital não feche os olhos para esse episódio. É preciso reforçar a vigilância para garantir que os trabalhadores possam exercer suas atividades com segurança. Os envolvidos precisam ser responsabilizados com todo o rigor da lei", afirmou.

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Segundo o presidente do sindicato, até a última atualização recebida pela entidade, três técnicos de enfermagem permaneciam em observação no pronto-socorro do HRSM. "Eles continuavam apresentando sintomas como tontura e taquicardia, por isso, seguiram em observação. Não podemos tratar esse caso como algo menor. É mais um episódio de violência contra os profissionais de enfermagem que exige uma resposta firme das autoridades", destacou.