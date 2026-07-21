Polícia investiga possível intoxicação após 10 técnicos passarem mal no HRSM

Polícia investiga possível intoxicação após 10 técnicos passarem mal no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) - (crédito: monique Renne/CB/D.A Press)

Ao menos 10 técnicos de enfermagem estão sob observação no pronto-socorro do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) após apresentarem sintomas de intoxicação na manhã desta terça-feira (21/7). Segundo o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), responsável pela administração da unidade, a área foi isolada para preservação do local, amostras foram coletadas para análise e um boletim de ocorrência foi registrado na 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria), que investigará o caso.

O IgesDF informou que, assim que a situação foi identificada, a direção do hospital acionou imediatamente as equipes assistenciais para prestar atendimento aos profissionais, garantir o acolhimento necessário e comunicar os familiares. De acordo com a instituição, todos os colaboradores permanecem conscientes, orientados, hemodinamicamente estáveis e com saturação adequada. "Nenhum apresenta quadro grave", informou a empresa gestora.

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Ainda segundo o instituto, o atendimento aos pacientes do HRSM segue normalmente. As escalas de trabalho foram reorganizadas para assegurar a continuidade da assistência, sem prejuízo aos serviços prestados à população. O IgesDF acrescentou que continuará acompanhando a evolução clínica dos técnicos de enfermagem, prestará toda a assistência necessária e colaborará integralmente com as investigações para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

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Em nota, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que a ocorrência segue em andamento e que as circunstâncias do caso estão sendo apuradas.