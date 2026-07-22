Programa gratuito para idosos está com inscrições abertas

Por Beatriz Ocké*
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O Programa Viver 60+ está com inscrições abertas em 48 polos distribuídos nas regiões administrativas do DF promovendo atividades gratuitas voltadas ao bem-estar, à autonomia e à interação social de pessoas idosas. A programação inclui atividades físicas, ações educativas, culturais e de lazer.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A iniciativa da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus/DF), em parceria com a Subsecretaria de Políticas para Idosos (Subidoso), busca promover um envelhecimento saudável para a população idosa, por meio de ações que visam a autonomia, a socialização, a prevenção de acidentes e a melhoria da saúde física e mental. Para participar, é necessário realizar a inscrição por meio do formulário on-line, ou, de forma presencial, em qualquer um dos 48 núcleos do programa.
Após a inscrição, o participante será informado das atividades disponíveis no núcleo mais próximo da região onde reside. Cada polo tem programações diferentes, mas conta com práticas corporais, oficinas que estimulam o cérebro e a memória, orientações para prevenir quedas e cuidar da saúde, além de passeios e momentos de convivência.
Confira abaixo a lista de atividades:
- Alongamento e ginástica;
- Dança e ritmos;
- Caminhadas e práticas corporais;
- Oficinas de artesanato e trabalhos manuais;
- Atividades de memória e estimulação cognitiva;
- Palestras educativas;
- Ações de promoção da saúde e prevenção de quedas;
- Atividades culturais, como idas ao cinema, teatro, museus e outros espaços culturais;
- Passeios e visitas a pontos turísticos do Distrito Federal;
- Momentos de lazer, integração e convivência entre os participantes.
Mais informações sobre horários das atividades em cada região administrativa podem ser encontradas no site https://projetoviver60mais.org.br/.
*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso