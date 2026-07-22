Programa gratuito para idosos está com inscrições abertas

Programa Viver 60+ promove bem estar-físico e mental de idosos por meio de atividades diversas e gratuitas - (crédito: Jhonatan Vieira)

Por Beatriz Ocké*

O Programa Viver 60+ está com inscrições abertas em 48 polos distribuídos nas regiões administrativas do DF promovendo atividades gratuitas voltadas ao bem-estar, à autonomia e à interação social de pessoas idosas. A programação inclui atividades físicas, ações educativas, culturais e de lazer.

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A iniciativa da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus/DF), em parceria com a Subsecretaria de Políticas para Idosos (Subidoso), busca promover um envelhecimento saudável para a população idosa, por meio de ações que visam a autonomia, a socialização, a prevenção de acidentes e a melhoria da saúde física e mental. Para participar, é necessário realizar a inscrição por meio do formulário on-line, ou, de forma presencial, em qualquer um dos 48 núcleos do programa.

Após a inscrição, o participante será informado das atividades disponíveis no núcleo mais próximo da região onde reside. Cada polo tem programações diferentes, mas conta com práticas corporais, oficinas que estimulam o cérebro e a memória, orientações para prevenir quedas e cuidar da saúde, além de passeios e momentos de convivência.

Confira abaixo a lista de atividades:

Alongamento e ginástica;

Dança e ritmos;

Caminhadas e práticas corporais;

Oficinas de artesanato e trabalhos manuais;

Atividades de memória e estimulação cognitiva;

Palestras educativas;

Ações de promoção da saúde e prevenção de quedas;

Atividades culturais, como idas ao cinema, teatro, museus e outros espaços culturais;

Passeios e visitas a pontos turísticos do Distrito Federal;

Momentos de lazer, integração e convivência entre os participantes.

Mais informações sobre horários das atividades em cada região administrativa podem ser encontradas no site https://projetoviver60mais.org.br/.

*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso