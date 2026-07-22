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Fotografia

Exposição e livro sobre obra de Geraldo Vieira serão lançados nesta quarta

Com fotos da construção de Brasília, a mostra "Brasília em construção: o olhar de Geraldo Vieira" estreia nesta quarta-feira (22/7), no Espaço Israel Pinheiro

Geraldo Vieira com a
Geraldo Vieira com a "trapizonga" - (crédito: Acervo pessoal)

O Espaço Israel Pinheiro, na Praça dos Três Poderes, recebe a partir desta quarta-feira (22/7) a exposição Brasília em construção: o olhar de Geraldo Vieira. A mostra traz imagens do fotógrafo responsável por registrar a capital sendo erguida. Durante o evento, que começa às 19h, também será lançado o livro de arte Brasília: Geraldo Vieira, escrito pela jornalista Fernanda Torquato.

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A obra é composta por 130 registros da cidade no processo de se tornar capital, feitos pelo mineiro Geraldo Vieira. Natural de Araguari (MG), cidade de origem de tio de Juscelino Kubitschek, o fotógrafo nutria interesse pela ideia do presidente de construir a capital em uma área deserta. À época, ele percorreu 400km de estrada de terra para ver de perto Brasília em construção.

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O fotógrafo é conhecido por sua engenhosidade. Para tirar boas fotos de Juscelino Kubitschek, sempre rodeado de jornalistas e admiradores, Vieira usou um cabo de vassoura para colocar sua Rolleiflex no alto e capturar boas imagens do presidente. Para essa invenção, a família deu o nome de "trapizonga".

Inicialmente, o evento tinha sido marcado para 18 de junho, mas foi adiado. Com entrada gratuita, a visitação agora pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h. Já o livro poderá ser adquirido no Espaço Israel Pinheiro, ou pelo site da Editora Afluente. 

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Manuela Sá**

Estagiária

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiária da Editoria Cidades DF do Correio Braziliense

    Por Manuela Sá**
    postado em 22/07/2026 16:21 / atualizado em 22/07/2026 16:31
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