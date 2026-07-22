Exposição e livro sobre obra de Geraldo Vieira serão lançados nesta quarta

O Espaço Israel Pinheiro, na Praça dos Três Poderes, recebe a partir desta quarta-feira (22/7) a exposição Brasília em construção: o olhar de Geraldo Vieira. A mostra traz imagens do fotógrafo responsável por registrar a capital sendo erguida. Durante o evento, que começa às 19h, também será lançado o livro de arte Brasília: Geraldo Vieira, escrito pela jornalista Fernanda Torquato.

Leia também: Livro traz fotografias inéditas da cidade que surgia no Planalto Central

A obra é composta por 130 registros da cidade no processo de se tornar capital, feitos pelo mineiro Geraldo Vieira. Natural de Araguari (MG), cidade de origem de tio de Juscelino Kubitschek, o fotógrafo nutria interesse pela ideia do presidente de construir a capital em uma área deserta. À época, ele percorreu 400km de estrada de terra para ver de perto Brasília em construção.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O fotógrafo é conhecido por sua engenhosidade. Para tirar boas fotos de Juscelino Kubitschek, sempre rodeado de jornalistas e admiradores, Vieira usou um cabo de vassoura para colocar sua Rolleiflex no alto e capturar boas imagens do presidente. Para essa invenção, a família deu o nome de "trapizonga".

Leia também: Capital Moto Week 2026 começa nesta quinta com mais de 100 shows

Inicialmente, o evento tinha sido marcado para 18 de junho, mas foi adiado. Com entrada gratuita, a visitação agora pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h. Já o livro poderá ser adquirido no Espaço Israel Pinheiro, ou pelo site da Editora Afluente.