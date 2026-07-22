Mega-Sena acumula novamente e prêmio chega a R$ 62 milhões

Os apostadores da capital terão uma nova chance de conquistar o prêmio milionário da Mega-Sena. O concurso 3034, realizado nesta terça-feira (21/7), não teve ganhador da faixa principal. As seis dezenas sorteadas foram: 08, 28, 30, 37, 39 e 60. O próximo sorteio será realizado nesta quinta-feira (23/7). O prêmio está acumulado em R$ 62 milhões.

A modalidade da quina teve 22 apostas ganhadoras e cada uma receberá R$ 79.843,32. A quadra registrou 2.287 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 1.266,03.

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As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

