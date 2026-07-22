Itapoã terá fornecimento de energia suspenso nesta quinta-feira (23/7)

Elias Frazão*
O Condomínio Itapuã, quadras 1 e 2, e a Quadra 502 do Itapoã Parque terão a distribuição de energia suspensa nesta quinta-feira (23/7), das 10h às 16h. O serviço será para manutenção e atualização na rede.
Caso os trabalhos terminem antes do previsto, a rede será religada imediatamente.
Pode ocorrer a interrupção de energia em alguma região, sem comunicação prévia. Nesses casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116.
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postado em 22/07/2026 15:59 / atualizado em 22/07/2026 16:13