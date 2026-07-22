Brinquedos, livros e comida: como vizinho atraía crianças para cometer abusos

João Carlos dos Santos, 52 anos, era o tipo de vizinho aparentemente amigável. Morava sozinho em uma casa no bairro São Bartolomeu, em São Sebastião, e levava uma rotina comum. Mantinha um pequeno círculo de amizades, além da família numerosa — 20 irmãos. Entre os conhecidos estavam casais, pais, mães e crianças da comunidade. Mas a feição começou a ruir quando uma investigação o colocou no centro de uma série de estupros contra menores.

Até a última atualização desta reportagem, a Polícia Civil do DF havia tomado conhecimento de duas vítimas de João Carlos: são dois irmãos, de 8 e 9 anos, vizinhos do suspeito. O delegado à frente do caso, Thiago Peralva, da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), detalha que o autor mantinha uma relação de amizade com os pais da criança e usava desse elo para atrair os menores à sua casa.

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Itens apreendidos (foto: PCDF/Divulgação)

Os abusos ocorreram, pelo menos, desde o final do ano passado. Um dos irmãos chegou a ser violentado por sete vezes em ocasiões distintas. O atrativo para levar às crianças à residência era variado. O suspeito oferecia comida, livros ou brinquedos. Nos quartos da residência, a polícia encontrou vários objetos lúdicos usados como isca. Havia preservativos, estojo com lápis de cor, gibis e livros.

Objeto em análise

Um dos objetos apreendidos chamou a atenção da polícia. No quarto, João Carlos guardava uma caixa transparente contendo diversos dentes humanos com características infantis. Em depoimento, ele relatou não se lembrar de como os itens foram parar no imóvel.

“Uma perícia será feita para comprovar a origem humana dos dentes e verificar se é possível fazer vínculo com alguém”, destacou o delegado. Ainda em oitiva, o acusado admitiu ter proximidade com as crianças e recebê-las em casa, mas sustentou a versão de inocência quanto aos atos sexuais.

O Correio apurou que o homem não tem vínculo formal empregatício e morava sozinho. Em 2019, foi vítima de espancamento no DF por suspeita de abuso sexual. A PCDF acredita que o homem tenha feito outras vítimas. Por isso, divulgou a foto dele. O número para denúncias é 197.