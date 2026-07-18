Rotam encontra estoque de cocaína do Comando Vermelho e prende dois

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na noite de sexta-feira (17/7), em Ceilândia, durante uma operação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Segundo a corporação, os suspeitos vigiavam um estoque de drogas associadas ao Comando Vermelho (CV), facção criminosa originária do Rio de Janeiro.

A ação foi executada por equipes das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), após trabalho do serviço de inteligência da PMDF e informações compartilhadas com o Grupo de Patrulhamento Operacional (GPO 28). De acordo com a polícia, foram apreendidas 13 peças de cocaína, um telefone celular, R$ 350 em dinheiro e um veículo que, segundo os policiais, era utilizado na atividade de tráfico de drogas.



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A PMDF estimou que a apreensão representa um prejuízo de aproximadamente R$ 260 mil ao crime organizado. Os dois suspeitos foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil, onde o caso foi registrado. Eles devem responder por tráfico de drogas. A corporação informou ainda que as investigações apontam que tanto os entorpecentes quanto os presos têm vínculo com o Comando Vermelho.

