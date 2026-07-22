Homem é preso por suspeita de abusar de crianças e guardar dentes infantis

Um homem, de 58 anos, foi preso por supostamente ter abusado sexualmente duas crianças, irmãos, de 8 e 9 anos, em sua residência, no bairro São Bartolomeu, em São Sebastião. Para atrair as vítimas, João Carlos dos Santos utilizava livros para colorir, brinquedos e comida. As investigações tiveram início após a denúncia de um familiar das vítimas. O investigado foi detido nesta quarta-feira (22/7).

A ação foi conduzida pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Seção de Atendimento à Mulher da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião). Além da apreensão de cinco celulares e diversos objetos chamativos para o público infantil, os agentes uma caixa transparente contendo diversos dentes humanos com características infantis.

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Polícia encontrou caixa com dentes humanos em sua casa (foto: PCDF/Divulgação)

Segundo o delegado Thiago Peralva, responsável pelas investigações, o acusado usava a estrutura do imóvel para conquistar a confiança dos irmãos. "O investigado teria atraído as crianças para a sua residência no intuito de oferecer brinquedos e comida a elas, ocasião em que praticou os atos sexuais", afirmou o investigador.

Ao ser questionado sobre o material, o suspeito negou os abusos e alegou esquecimento dos materiais recolhidos. "Nós apreendemos uma caixa transparente em que havia diversos dentes humanos, aparentando ser de crianças. O investigado negou as acusações e disse que não se recordava sobre os dentes encontrados no local", pontuou Peralva.

Os relatos das crianças foram colhidos por meio de depoimento especial, técnica conduzida por profissionais capacitados no atendimento a vítimas infantis. Durante a apuração, os policiais constataram ainda que o investigado havia sido vítima de crimes violentos no passado, motivados por acusações anteriores de crime por abuso sexual.

O suspeito admitiu ter proximidade com as crianças e recebê-las em casa, mas sustentou a versão de inocência quanto aos atos sexuais. Ele foi encaminhado à carceragem da PCDF e permanece à disposição do Poder Judiciário. "A Polícia Civil reforça o seu compromisso no combate aos crimes sexuais que envolvem crianças e adolescentes", finalizou Peralva.











