Polícia Civil busca ladrão de farmácias no Recanto das Emas

O suspeito utilizava arma de fogo para ameaçar e render funcionários e clientes - (crédito: Material cedido ao Correio)

A Polícia Civil (PCDF) intensificou as buscas por um homem acusado de praticar uma onda de roubos a drogarias no Recanto das Emas. A corporação pede o apoio da população para localizar o criminoso, que age com extrema violência.

Segundo investigações da 27ª Delegacia de Polícia, os assaltos ocorreram entre os meses de maio e julho. O suspeito utilizava arma de fogo para ameaçar e render funcionários e clientes durante as ações. Veja no vídeo:

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Quem tiver informações sobre o paradeiro ou a identidade do investigado pode colaborar com as autoridades por meio dos canais oficiais de denúncia:



Telefone: Direct da PCDF no número 197

WhatsApp: (61) 98626-1197

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br



A PCDF reforça que o sigilo é absoluto e orienta a população a não tentar abordar o suspeito, devido à sua periculosidade. Caso ele seja visto, acione a polícia imediatamente.