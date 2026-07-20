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Polícia Civil busca ladrão de farmácias no Recanto das Emas

A corporação pede o apoio da população para localizar o criminoso, que age com extrema violência

O suspeito utilizava arma de fogo para ameaçar e render funcionários e clientes - (crédito: Material cedido ao Correio)
O suspeito utilizava arma de fogo para ameaçar e render funcionários e clientes - (crédito: Material cedido ao Correio)

A Polícia Civil (PCDF) intensificou as buscas por um homem acusado de praticar uma onda de roubos a drogarias no Recanto das Emas. A corporação pede o apoio da população para localizar o criminoso, que age com extrema violência.

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Segundo investigações da 27ª Delegacia de Polícia, os assaltos ocorreram entre os meses de maio e julho. O suspeito utilizava arma de fogo para ameaçar e render funcionários e clientes durante as ações. Veja no vídeo:

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Quem tiver informações sobre o paradeiro ou a identidade do investigado pode colaborar com as autoridades por meio dos canais oficiais de denúncia:

  • Telefone: Direct da PCDF no número 197
  • WhatsApp: (61) 98626-1197
  • E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

A PCDF reforça que o sigilo é absoluto e orienta a população a não tentar abordar o suspeito, devido à sua periculosidade. Caso ele seja visto, acione a polícia imediatamente.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Darcianne Diogo e Carlos Silva
postado em 20/07/2026 16:42
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