Baleado na cabeça, empresário foi executado em bar após repreender grupo por uso de drogas



A Polícia Civil do DF prendeu o autor dos disparos que tirou a vida do empresário Rodolfo Rodrigo Alves da Silva, proprietário do Sintonia Bar, localizado na QN 204 de Samambaia. O homem foi baleado dentro do estabelecimento após repreender um grupo de jovens que usava drogas no local. O crime ocorreu em 24 de maio.

Segundo as investigações conduzidas pela 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), o suspeito entrou no bar junto a três homens com drogas. De acordo com a polícia, ao perceber a situação, Rodolfo repreendeu o grupo e solicitou a retirada.

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A intervenção gerou um conflito, momento em que o suspeito sacou uma arma de fogo. Na sequência, um dos funcionários o empurrou, enquanto Rodolfo tentou contê-lo utilizando simulacros para intimidá-lo. A polícia esclareceu que o empresário levou um tiro na cabeça, enquanto estava de costas.

O trio fugiu do bar e seguiu para um carro, mas decidiu retornar à pé ao estabelecimento. Segundo a investigação, enquanto Rodolfo estava ferido e caído, os três apontaram as armas, desferiram múltiplos chutes contra a cabeça da vítima e furtaram os pertences . Por fim, filmaram a ação. Um deles ainda atirou novamente contra a vítima e ameaçou os frequentadores.

Fuga e prisão



O principal suspeito dos tiros contou com apoio de outras pessoas para se esconder, afirmou a PCDF. Os investigadores rastrearam o deslocamento do acusado, identificaram os vínculos e localizaram o paradeiro. O responsável por abrigá-lo foi indiciado por favorecimento pessoal. Durante a ação policial, um terceiro homem que também prestava apoio ao autor do homicídio apresentou nome falso aos policiais na tentativa de dificultar a identificação e foi autuado pelo crime de falsa identidade.

A Polícia Civil do Distrito Federal segue com as investigações para identificar a participação dos três indivíduos envolvidos no entrevero ocorrido dentro do estabelecimento.

