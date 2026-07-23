Agências do trabalhador têm 803 vagas abertas nesta quinta (23/7)

O cadastro para as vagas deve ser feito aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou presencialmente em uma das 14 unidades das agências do trabalhador - (crédito: Tony Winston/Agência Brasília)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam, nesta quinta-feira (23/7), 803 vagas de emprego para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho. As oportunidades abrangem diferentes áreas de atuação e são destinadas a candidatos com variados níveis de escolaridade, incluindo pessoas com ou sem experiência profissional.

A maior remuneração oferecida é para a função de gerente de supermercado, em Santa Maria. Ao todo, são cinco vagas com salário de R$ 8,5 mil, além dos benefícios previstos pelo empregador.

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Entre os cargos com maior número de oportunidades está o de operador de caixa, que reúne 129 vagas. A remuneração pode chegar a R$ 1,7 mil, acrescida de benefícios.

Os interessados podem participar dos processos seletivos cadastrando o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecendo a uma das 16 agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mesmo que não haja interesse nas vagas disponíveis no dia, o cadastro permanece ativo e pode ser utilizado em futuras seleções, já que o sistema faz o cruzamento entre o perfil dos candidatos e as exigências das empresas.