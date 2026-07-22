Feira da Lua celebra 25 anos com edição especial em agosto

A Feira da Lua comemora seus 25 anos com uma edição especial nos dias 1º e 2 de agosto, no Shopping Gilberto Salomão, no Lago Sul. O evento reúne cerca de 100 expositores de moda, arte, decoração e gastronomia. Com entrada gratuita e liberada para animais de estimação, a programação também conta com oficinas, palestras, degustações e workshops.

Leia também: Programa gratuito para idosos está com inscrições abertas

Os visitantes terão a oportunidade de comercializar diretamente com os responsáveis por opções de moda autoral, acessórios, artesanato e peças de decoração. Também haverá expositores de gastronomia com ofertas de pão de queijo, cafés, tortas, doces caseiros e outras receitas artesanais. A proposta é aproximar pequenos produtores do público.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Um salão será destinado à Semana Cultural dos Chás do Brasil, movimento nacional realizado para promover a bebida. Nele, estarão reunidos 12 expositores de chás e acessórios. Além de conhecer os produtos, o público poderá participar de oficinas, palestras, degustações e workshops.