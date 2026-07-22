Em novo ciclo de investimentos, Stellantis prevê gerar 22 mil empregos

O presidente global da Stellantis, Antonio Filosa, anunciou um novo ciclo de investimentos de R$ 30 bilhões no Brasil entre 2025 e 2030, com foco em novos produtos, tecnologias e ampliação da geração de empregos. O anúncio foi feito durante reunião fechada, realizada nesta quarta-feira (22/7) com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e representantes da empresa.

Segundo Filosa, os aportes reforçam a posição estratégica do Brasil para a empresa, que lidera o mercado automotivo na América do Sul. Em 2025, a Stellantis comercializou cerca de 1 milhão de veículos na região, encerrando o ano anterior com participação de 23% do mercado sul-americano, além de fatias de 30% no Brasil e na Argentina.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"O nosso compromisso é investir em novos produtos, novas tecnologias, mais empregos e mais empregos na cadeia de fornecedores", afirmou o executivo.

Expansão do emprego

De acordo com Filosa, a companhia pretende contratar 2 mil novos funcionários nas fábricas brasileiras ainda neste ano. O impacto indireto na cadeia produtiva deve resultar na criação de outros 20 mil postos de trabalho.

O presidente da montadora ressaltou que, em 2025, a empresa já havia ampliado seu quadro em 3,7 mil empregos diretos e contribuído para a geração de aproximadamente 35 mil vagas na cadeia de fornecimento.

Leia também: Entenda a estratégia do Brasil para enfrentar o tarifaço de Trump

Atualmente, a Stellantis emprega cerca de 35 mil trabalhadores diretamente no Brasil e mantém uma rede que sustenta aproximadamente 350 mil empregos indiretos. Segundo o executivo, para cada profissional contratado pela empresa, outros dez postos são gerados entre fornecedores. "Nós não importamos, nós localizamos. Essa é a nossa receita", declarou.

Inclusão no mercado de trabalho

Filosa também destacou indicadores relacionados à diversidade na indústria automotiva. Segundo ele, a Stellantis concentra 44% das mulheres empregadas no setor automotivo brasileiro e responde por 57% dos trabalhadores negros da indústria. O executivo afirmou que a empresa pretende ampliar ações de qualificação profissional e educação nas comunidades próximas às suas unidades industriais.

Filosa também agradeceu o apoio dado pelos governos brasileiros ao desenvolvimento da indústria automotiva e classificou a relação entre políticas industriais e o setor produtivo no Brasil como um exemplo singular no cenário internacional.