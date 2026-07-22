Metrô-DF define consórcios para expansão em Ceilândia

Previsão é de que as obras sejam concluídas em até 45 meses após a assinatura do contrato - (crédito: Paulo Barros/Metrô-DF)

A expansão da Linha 1 do Metrô-DF, em Ceilândia, deu mais um passo nesta quarta-feira (22/7). A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) publicou no Diário Oficial o resultado do julgamento das propostas técnicas da licitação que definirá a empresa responsável pela elaboração dos projetos de engenharia e execução das obras.

O consórcio formado pelas empresas AGIS, CARIOCA e CETENCO ficou em primeiro lugar na avaliação técnica, com nota 9,93. Na segunda colocação, apareceu o consórcio Conecta L1, formado pelas empresas OECI Odebrecht, Dan Hebert e CG, que obteve 8,07 pontos. Ambos foram habilitados para a próxima etapa do certame, que consiste na abertura das propostas comerciais.

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A sessão está marcada para esta sexta-feira (24/7), às 10h, no auditório da sede do Metrô-DF, em Águas Claras. Após a análise dos valores apresentados, será definida a vencedora da licitação.

O projeto amplia a Linha 1 a partir do Terminal Ceilândia, com a construção de mais de 2,3km de trilhos e duas novas estações, localizadas entre as quadras QNO 5 e 13 e QNO 7 e 15. O novo trecho seguirá em direção à BR-070.

A previsão é de que as obras sejam concluídas em até 45 meses após a assinatura do contrato.