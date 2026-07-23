InícioCidades DF
Luz

Itapoã terá interrupção programada de energia nesta quinta-feira (23/7)

Desligamento temporário ocorrerá para serviços de modernização da rede elétrica e atingirá áreas do Condomínio Itapuã e do Itapoã Parque

A medida é necessária para que equipes realizem a poda de árvores na região - (crédito: Foto: Divulgação/Agência Brasília)
A medida é necessária para que equipes realizem a poda de árvores na região - (crédito: Foto: Divulgação/Agência Brasília)

Moradores de áreas do Itapoã terão o fornecimento de energia elétrica suspenso temporariamente nesta quinta-feira (23/7) para a execução de serviços de modernização da rede. A interrupção está prevista para ocorrer entre 10h e 16h.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Serão afetados o Condomínio Itapuã, as quadras 1 e 2, além da Quadra 502 do Itapoã Parque. De acordo com a concessionária, caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário previsto, o fornecimento será restabelecido imediatamente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Além das interrupções programadas, podem ocorrer desligamentos não previstos em outras regiões. Nessas situações, os consumidores podem informar a ocorrência pelo telefone 116. Pessoas com deficiência auditiva ou de fala contam com atendimento pelo número 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 23/07/2026 05:00
SIGA
x