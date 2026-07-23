Itapoã terá interrupção programada de energia nesta quinta-feira (23/7)

A medida é necessária para que equipes realizem a poda de árvores na região - (crédito: Foto: Divulgação/Agência Brasília)

Moradores de áreas do Itapoã terão o fornecimento de energia elétrica suspenso temporariamente nesta quinta-feira (23/7) para a execução de serviços de modernização da rede. A interrupção está prevista para ocorrer entre 10h e 16h.

Serão afetados o Condomínio Itapuã, as quadras 1 e 2, além da Quadra 502 do Itapoã Parque. De acordo com a concessionária, caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário previsto, o fornecimento será restabelecido imediatamente.

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Além das interrupções programadas, podem ocorrer desligamentos não previstos em outras regiões. Nessas situações, os consumidores podem informar a ocorrência pelo telefone 116. Pessoas com deficiência auditiva ou de fala contam com atendimento pelo número 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado.