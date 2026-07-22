Tráfico perto de escola termina com quatro presos em Ceilândia

Suspeitos são flagrados durante a venda de drogas próximo a uma escola em Ceilândia - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) resultou na prisão em flagrante de quatro homens suspeitos de comercializar drogas nas proximidades do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 35, na QNN 1/3, em Ceilândia Norte. A ação foi realizada na tarde de terça-feira (21/7), após policiais da 15ª Delegacia (Ceilândia Centro) acompanharem a movimentação no local.

Segundo a corporação, a região já era alvo de monitoramento por ser considerada um dos pontos com maior incidência de tráfico de drogas na cidade. Durante a vigilância, os investigadores flagraram a atuação dos suspeitos e realizaram as abordagens.

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Veja o vídeo:

Os presos têm entre 19 e 44 anos. Além deles, dois homens, de 53 e 58 anos, foram conduzidos à delegacia e autuados por porte de drogas para consumo pessoal.

Como o comércio de entorpecentes ocorria ao lado de uma unidade de ensino, a circunstância pode ser considerada um agravante na pena prevista para o crime de tráfico de drogas.