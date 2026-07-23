Polícia conclui investigação de atropelamento de homem com deficiência visual

Victor Uchoa caminhava com o cão-guia no momento do atropelamento - (crédito: Material cedido ao Correio)

Por Elias Frazão*—A 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga) concluiu as investigações de um atropelamento envolvendo um homem com deficiência visual e seu cão guia em Águas Claras.

O atropelamento aconteceu na noite do dia 12 de julho em Águas Claras. A vítima. O servidor público Victor Uchoa de Moraes, de 45 anos, foi atropelado junto ao cão guia enquanto terminava a travessia de uma rua no Bairro das Paineiras em Águas Claras.

Durante a apuração do caso, os policiais analisaram imagens de câmeras de segurança do local e de diversos edifícios da região. O cruzamento das gravações permitiu reconstituir o trajeto do automóvel desde o ponto de atropelamento até a garagem do condomínio do investigado, onde veículo e condutor, um homem de 53 anos, foram identificados.

Segundo a Polícia Civil, as imagens registraram o momento em que o motorista perdeu o equilíbrio e caiu com o rosto no chão ao tentar sair do veículo em seu condomínio. Depois permaneceu sentado por alguns minutos, levantou e, quase caiu novamente ao tentar transportar seus pertences. Ainda de acordo com a PCDF, uma testemunha relatou que ele apresentava olhos caídos, postura desequilibrada e aparência de estar sob efeito de substâncias.

O veículo foi apreendido e passará por perícia. As imagens foram preservadas e inseridas no procedimento policial. O suspeito foi indiciado por lesão corporal culposa de natureza grave e por omissão de socorro. O inquérito será remetido ao Ministério Público, para providências cabíveis.

Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel