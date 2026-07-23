Boulevard Shopping recebe mutirão de vacinas neste sábado (25/7)

A nova medicação foi desenvolvida para ser aplicada pela via intramuscular e utiliza moléculas de mRNA em sua composição - (crédito: Imagem de Freepik)

Uma nova oportunidade para reforçar a imunização ocorre neste sábado (25/7), no Boulevard Shopping. Equipes estarão presentes no local das 9h às 16h ao lado da portaria no piso 1 para atender adultos, crianças e pessoas de grupos prioritários.

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Adultos que comparecerem poderão receber doses de vacinas contra hepatite B, febre amarela, tríplice viral, dupla adulto (dT), entre outras disponíveis no momento. O público infantil terá disponibilizados imunizantes como pentavalente, pneumocócica 10-valente, rotavírus, meningocócica C, hepatite A, tríplice viral (SCR), DTP, varicela e febre amarela.

A vacina contra gripe (influenza) também será oferecida para pessoas de grupos prioritários.

Para receber as vacinas, é preciso apresentar documento de identificação com foto. Adultos podem se vacinar sem o cartão de vacinas, mas crianças devem apresentá-lo obrigatoriamente para que a equipe verifique possíveis vacinas pendentes.



A ação faz parte do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e tem futuras edições previstas para os dias 15 de agosto, 19 de setembro, 17 de outubro, 28 de novembro e 12 de dezembro.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel