Tempo se mantém estável e seco no DF durante esta quinta-feira (23/7)

Calor predomina no período da tarde, com temperaturas chegando a 30°C - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O dia começou um pouco mais ameno no Distrito Federal na manhã desta quinta-feira (23/7), com 15°C. Devido à nebulosidade da última noite, as temperaturas não chegaram a cair para 11°C ou mesmo 10°C como nos últimos dias. Segundo dados do Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), o tempo tende a se manter estável, esquentando no período da tarde, com quedas na umidade do ar.

Ainda sob alerta amarelo, Brasília segue com o clima seco. De acordo com a metereologista Cristiane Andrioli, a umidade do ar deve variar entre 20 a 30% no quadradinho. O ideal é que os moradores da capital tenham cautela durante o dia, uma vez que o clima pede maior hidratação durante o dia, e evitar excessos de desgate físico nos momentos mais quentes do dia.

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Durante a tarde, as temperaturas podem chegar até 28° no Plano Piloto, e 30°C no entorno. "A previsão é de poucas nuvens, com variação de nebulosidade ao longo do dia", destaca a especialista do Inmet.