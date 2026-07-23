Nota Legal sorteará R$ 3,5 milhões em prêmios em 5 de novembro

Poderá participar quem estiver cadastrado no programa e atender aos requisitos da legislação - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O segundo sorteio do ano do programa Nota Legal acontecerá em 5 de novembro. Serão entregues, ao todo, R$ 3,5 milhões em prêmios, que serão distribuídos em um de R$ 1 milhão e outros 12,599 bilhetes em valores diversos (veja abaixo). Poderá participar quem estiver cadastrado no programa e atender aos requisitos da legislação, como o hábito de exigir a inclusão do CPF nos cupons de compra.

Quem ainda não está cadastrado no programa pode fazê-lo até 4 de setembro, pela internet, no portal da Fazenda do Distrito Federal. Lá, clique em Atendimento virtual - Assunto: Nota Legal e tipo de atendimento: contestação de não habilitação a sorteio. O consumidor que já está cadastrado pode verificar sua habilitação no sorteio na área restrita do site do Nota Legal a partir de 13 de agosto.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Cada consumidor tem direito a 200 cupons por mês, sendo eles emitidos entre 1º de novembro de 2025 a 30 de abril de 2026. A habilitação começa automaticamente em 5 de agosto.

Os que estiverem devendo obrigações ao GDF não poderão participar, com exceção dos que tenham negociado ou parcelado os débitos de 28 de julho a 4 de setembro deste ano.

Confira os prêmios:

- 1 prêmio de R$ 1 milhão

- 2 prêmios de R$ 200 mil

- 3 prêmios de R$ 100 mil

- 4 prêmios de R$ 50 mi

- 10 prêmios de R$ 10 mil

- 30 prêmios de R$ 5 mil

- 50 prêmios de R$ 1 mil

- 500 prêmios de R$ 200

- 12 mil prêmios de R$ 100.

Saiba Mais Cidades DF Oficina de teatro gratuita no Sesc Ceilândia transforma moradores em atores

Oficina de teatro gratuita no Sesc Ceilândia transforma moradores em atores Cidades DF Polícia conclui investigação de atropelamento de homem com deficiência visual

Polícia conclui investigação de atropelamento de homem com deficiência visual Cidades DF Gestante é levada ao hospital após carro tombar em viaduto

