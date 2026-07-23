Gestante é levada ao hospital após carro tombar em viaduto

Veículo tombou no viaduto entre a EPNB e o Riacho Fundo I - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um carro com uma gestante e uma criança perdeu a estabilidade e tombou no viaduto de ligação da EPNB ao Riacho Fundo I, na manhã desta quinta-feira (23/7). O Ford Fiesta, de cor vermelha, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) virado de cabeça para baixo, mas as duas ocupantes e o condutor já se encontravam fora do veículo quando as equipes chegaram.

As vítimas foram avaliadas pelos socorristas, que seguiram o protocolo de trauma, levando posteriomente tanto a mulher grávida quanto a criança para uma unidade hospitalar. O motorista, no entanto, não apresentava ferimentos de maior gravidade e não necessitou de transporte após o atendimento do corpo de bombeiros.

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Segundo a corporação, foram empenhadas três viaturas do CBMDF para realizar o atendimento no viaduto e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para ficar responsável pelo local do acidente. A dinâmica do acidente, no entanto, não foi informada.