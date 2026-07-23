Oficina de teatro gratuita no Sesc Ceilândia transforma moradores em atores

Participantes da oficina se reúnem para as atividades de aprendizado e desenvolvimento artístico em Ceilândia - (crédito: Divulgação)

Uma oficina gratuita de teatro em Ceilândia vai formar novos artistas e transformar as vivências da comunidade em um espetáculo. O projeto oferece 25 vagas para jovens e adultos a partir de 15 anos, com preferência para moradores da região. As inscrições estão abertas até 30 de julho.

Com direção de Nei Cirqueira, a formação une teoria e prática ao longo de quatro meses. Os encontros acontecerão às terças e sextas, das 14h às 17h, no Sesc Ceilândia Norte, com início das aulas em 4 de agosto. A oficina é aberta tanto para iniciantes quanto para pessoas com experiência prévia nos palcos.

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A metodologia utilizada é a do Teatro do Oprimido, criada por Augusto Boal. A técnica busca transformar o espectador em "espect-ator", incentivando o público a entrar em cena para discutir opressões do cotidiano. A peça final será construída de forma colaborativa, a partir das histórias dos próprios participantes.

Em novembro, ao final da formação, o grupo apresentará o espetáculo desenvolvido. Haverá sessões para estudantes da rede pública, com material didático e debates, além de uma apresentação aberta ao público em geral.

Nei Cirqueira, o diretor, mora em Ceilândia há quase 30 anos e é licenciado em Artes Cênicas pela UnB, com pós-graduação em Direção Teatral. A iniciativa conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

Como participar da oficina de teatro

Inscrições: de 22 a 30 de julho de 2026 (até as 12h do dia 30)

Vagas: 25, gratuitas

Público: jovens e adultos a partir de 15 anos, preferencialmente moradores de Ceilândia

Início das aulas: 4 de agosto de 2026

Encontros: terças e sextas, das 14h às 17h

Local: Sesc Ceilândia (QNN 27, Área Especial S/N, Ceilândia Norte)

Link para inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3n_73S1M0kB-DkCns6jNHgbPpIC0Oydkb79gr_2ZwZB4kLg/viewform?usp=publish-editor

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.