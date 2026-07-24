Confira os arraiás do último final de semana de julho no DF

O fim da temporada de arraiás no DF se aproxima, mas ainda há a possibilidade de frequentar algumas festas julinas do último final de semana do mês. O Correio selecionou festas gratuitas que ocorrem até agosto no Distrito Federal, nesta sexta-feira (24/7), no sábado (25/7) e no dia 31 de julho e 1º e 2 de agosto.
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Asa Norte
Festa Julina da 214 Norte
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Data: 24 e 25 de julho
Horário: 17h
Local: Prefeitura da SQN 214 - Asa Norte
Entrada gratuita
Instagram: @seir.rosalia
Arraiá da Casmase
Data: nesta sexta (24/7) e no sábado (25/7)
Horário: 18h
Local: Estacionamento da Capelania – EQN 303/304, Asa Norte
Entrada gratuita
Instagram: @capelaniasaomiguel303
Arraiá do Boulevard Shopping
Data: nesta sexta (24/7) e no sábado (25/7)
Horário: 18h
Local: Boulevard Shopping, Setor Terminal Norte, Conj J - Asa Norte
Entrada gratuita
Instagram: @boulevardshoppingbrasilia
Festa Junina da 104/105 Norte
Data: 1 de agosto
Horário: 17h
Local: Praça da Harmonia Universal , Entre Quadra Norte 104/105 - Asa Norte
Entrada gratuita
Instagram: @105norte
Gama
Quermesse São Luis
Data: 31 de julho e 01 e 02 de agosto
Horário: Sexta e sábado às 19h e domingo às 18h
Local: Capela São Luiz Gonzaga, St. Sul Entre Quadra 13/15 - Gama
Entrada gratuita
Instagram: @saoluisgonzaga.cem
Octogonal
Arraiá do Terraço Shopping
Data: nesta sexta (24/7) e no sábado (25/7)
Horário: 18h
Local: SHC AOS Entrequadras 2/8, Lote 5 - Octogonal Sul
Entrada gratuita
Instagram: @terracoshopping
Arraiá da Paz
Data: 31 de julho e 1º e 2 de agosto
Horário: 17h
Local: Paróquia Rainha da Paz, Setor de Habitações Coletivas, Entre áreas 3/8, Lote 6 - Octogonal
Entrada gratuita
Instagram: @rainhadapazoctogonal
Além das festas de julho, veja os festejos que podem ser aguardados para o mês de agosto:
Asa Sul
Oban Matsuri - Quermesse do Templo Budista
Data: Todos os sábados e domingos de agosto
Horário: 16h
Local: Templo Shin Budista de Brasília, Área Especial 315/316 - Asa Sul
Entrada gratuita
Instagram: @budismodaterrapura
Ceilândia
O Maior São João do Cerrado
Data: 7 a 16 de agosto
Horário: Ainda sem horários divulgados
Local: Ceilândia – Praça da estação Ceilândia Centro do Metrô, na Casa do Cantador, na Praça do Trabalhador – localizada ao lado da Administração Regional-, e na Praça da Bíblia
Entrada gratuita
Instagram: @omaiorsaojoaodocerrado
Sobradinho
Festa do Boi de Seu Teodoro
Data: 29 e 30 de agosto
Horário: ainda sem divulgação
Local: Centro de Tradições Populares, qd 15 AE 02 Avenida Contorno - Sobradinho
Entrada gratuita
Instagram: @boideseuteodoro
*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel