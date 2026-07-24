Confira os arraiás do último final de semana de julho no DF

No Brasil, a pipoca também ocupa um lugar especial em eventos culturais e festividades. Durante as festas juninas, por exemplo, ela é tão tradicional quanto as bandeirinhas e as fogueiras, reforçando seu vínculo com celebrações populares. - (crédito: Divulgação)

O fim da temporada de arraiás no DF se aproxima, mas ainda há a possibilidade de frequentar algumas festas julinas do último final de semana do mês. O Correio selecionou festas gratuitas que ocorrem até agosto no Distrito Federal, nesta sexta-feira (24/7), no sábado (25/7) e no dia 31 de julho e 1º e 2 de agosto.

Asa Norte

Festa Julina da 214 Norte

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Data: 24 e 25 de julho

Horário: 17h

Local: Prefeitura da SQN 214 - Asa Norte

Entrada gratuita

Instagram: @seir.rosalia

Arraiá da Casmase

Data: nesta sexta (24/7) e no sábado (25/7)

Horário: 18h

Local: Estacionamento da Capelania – EQN 303/304, Asa Norte

Entrada gratuita

Instagram: @capelaniasaomiguel303

Arraiá do Boulevard Shopping

Data: nesta sexta (24/7) e no sábado (25/7)

Horário: 18h

Local: Boulevard Shopping, Setor Terminal Norte, Conj J - Asa Norte

Entrada gratuita

Instagram: @boulevardshoppingbrasilia

Festa Junina da 104/105 Norte

Data: 1 de agosto

Horário: 17h

Local: Praça da Harmonia Universal , Entre Quadra Norte 104/105 - Asa Norte

Entrada gratuita

Instagram: @105norte

Gama

Quermesse São Luis

Data: 31 de julho e 01 e 02 de agosto

Horário: Sexta e sábado às 19h e domingo às 18h

Local: Capela São Luiz Gonzaga, St. Sul Entre Quadra 13/15 - Gama

Entrada gratuita

Instagram: @saoluisgonzaga.cem

Octogonal

Arraiá do Terraço Shopping

Data: nesta sexta (24/7) e no sábado (25/7)

Horário: 18h

Local: SHC AOS Entrequadras 2/8, Lote 5 - Octogonal Sul

Entrada gratuita

Instagram: @terracoshopping

Arraiá da Paz

Data: 31 de julho e 1º e 2 de agosto

Horário: 17h

Local: Paróquia Rainha da Paz, Setor de Habitações Coletivas, Entre áreas 3/8, Lote 6 - Octogonal

Entrada gratuita

Instagram: @rainhadapazoctogonal

Além das festas de julho, veja os festejos que podem ser aguardados para o mês de agosto:

Asa Sul

Oban Matsuri - Quermesse do Templo Budista

Data: Todos os sábados e domingos de agosto

Horário: 16h

Local: Templo Shin Budista de Brasília, Área Especial 315/316 - Asa Sul

Entrada gratuita

Instagram: @budismodaterrapura

Ceilândia

O Maior São João do Cerrado

Data: 7 a 16 de agosto

Horário: Ainda sem horários divulgados

Local: Ceilândia – Praça da estação Ceilândia Centro do Metrô, na Casa do Cantador, na Praça do Trabalhador – localizada ao lado da Administração Regional-, e na Praça da Bíblia

Entrada gratuita

Instagram: @omaiorsaojoaodocerrado

Sobradinho

Festa do Boi de Seu Teodoro

Data: 29 e 30 de agosto

Horário: ainda sem divulgação

Local: Centro de Tradições Populares, qd 15 AE 02 Avenida Contorno - Sobradinho

Entrada gratuita

Instagram: @boideseuteodoro

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel