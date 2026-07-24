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MOBILIDADE URBANA

Consórcio vence licitação de R$ 844 milhões para ampliar metrô em Ceilândia

Grupo formado pelas empresas AGIS, Carioca e Cetenco será responsável pela expansão de 2,3 km da Linha 1, com a construção de duas novas estações na região

Grupo levou por menor preço e obteve a melhor avaliação técnica - (crédito: Paulo Barros/Metrô-DF)
Grupo levou por menor preço e obteve a melhor avaliação técnica - (crédito: Paulo Barros/Metrô-DF)

O consórcio formado pelas empresas AGIS, Carioca e Cetenco venceu a licitação promovida pela Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) para executar as obras de ampliação da Linha 1 do metrô, no trecho de Ceilândia. O resultado foi anunciado nesta sexta-feira (24/7), após a abertura das propostas comerciais.

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A proposta vencedora foi de R$ 844 milhões, valor cerca de 9% inferior ao apresentado pelo consórcio concorrente, formado por OECI Odebrecht, Dan Hebert e CG. Além do menor preço, o grupo também obteve a melhor avaliação técnica, com nota 9,93, contra 8,07 do outro licitante. 

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A ampliação da Linha 1 prevê a extensão da malha metroviária em mais de 2,3 km, além da construção de duas novas estações, localizadas nas regiões das quadras QNO 5/13 e QNO 7/15, em Ceilândia.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 24/07/2026 14:36
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