Consórcio vence licitação de R$ 844 milhões para ampliar metrô em Ceilândia

O consórcio formado pelas empresas AGIS, Carioca e Cetenco venceu a licitação promovida pela Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) para executar as obras de ampliação da Linha 1 do metrô, no trecho de Ceilândia. O resultado foi anunciado nesta sexta-feira (24/7), após a abertura das propostas comerciais.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A proposta vencedora foi de R$ 844 milhões, valor cerca de 9% inferior ao apresentado pelo consórcio concorrente, formado por OECI Odebrecht, Dan Hebert e CG. Além do menor preço, o grupo também obteve a melhor avaliação técnica, com nota 9,93, contra 8,07 do outro licitante.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A ampliação da Linha 1 prevê a extensão da malha metroviária em mais de 2,3 km, além da construção de duas novas estações, localizadas nas regiões das quadras QNO 5/13 e QNO 7/15, em Ceilândia.
Saiba Mais
- Cidades DF Programa Cria oferece 1800 vagas para castração gratuita de cães e gatos
- Cidades DF Simulação de acidente aeronáutico vai mobilizar equipes de socorro na terça
- Cidades DF Não espere 24h: veja o que fazer em casos de desaparecimento no DF
- Cidades DF Luto no jornalismo: morre Nelza Cristina Mendes aos 65 anos
- Cidades DF Adolescentes são resgatadas em investigação de exploração sexual na Asa Norte
- Cidades DF Aves silvestres são resgatadas de cativeiro ilegal em Ceilândia