Programa Cria oferece 1800 vagas para castração gratuita de cães e gatos

A Campanha de Castração do GDF disponibilizará 1.800 vagas para castração gratuita de cães e gatos. Ao todo, serão 600 vagas para agendamento presencial na Estrutural, e 1.200 para cadastro on-line na plataforma Cria. Além da cirurgia, o programa inclui hemograma pré-operatório, anestesia e microchipagem.

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A marcação física deve ser feita entre os dias 27 e 31 de julho, das 9h às 16h, ao lado da Administração Regional da Estrutural. Serão disponibilizadas 120 vagas por dia e o responsável pelo animal deve ter cadastro prévio na plataforma, levar documento oficial com foto e comprovante de residência no Distrito Federal.

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O atendimento online pode ser realizado entre 29 e 30 de julho. No dia 29, as vagas serão liberadas às 9h para gatos, e às 14h para gatas. No dia 30, serão disponibilizadas vagas às 9h para cães, e às 14h para cadelas, no total de 1.200 vagas. Em todos os casos, o tutor também precisa levar os mesmos documentos: cadastro na plataforma, documento oficial com foto e comprovante de residência.

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O procedimento da castração contribui para um animal com maior bem-estar e saúde e reduz o risco de tumores de mama e piometra nas fêmeas e câncer de testículo nos machos. Além disso, animais castrados apresentam menor chance de fuga, briga e demarcação de território.