Colônia Agrícola Veredão terá energia suspensa neste sábado (25/7)

Fornecimento de energia será temporariamente interrompido em colônia de Arniqueiras - (crédito: Reprodução: Neoenergia)

Moradores da região de Arniqueiras ficarão sem energia temporariamente neste sábado (25/7), para manutenção e modernização da rede elétrica local. Das 9h às 15h, o desligamento da energia estará afetando a Chácara 54-A na Colônia Agrícola Veredão.

De acordo com a Neoenergia, é possível que a rede volte à ter energia antes do prazo previsto, caso o trabalho seja finalizado um pouco mais cedo. Confira abaixo todas as regiões da chácara que serão afetadas com o desligamento temporário:

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Chácara 54-A, lotes 5A, 7, 7A e 4B.

CH54-A – CJ02 – LT07A – CS (01, 02, 03)

Chácara 54-A, Conjunto 2, Lote 7A, Casas 1, 2 e 3.

CH54 – CJA – LT07 (CD Park Way)

Chácara 54, Conjunto A, Lote 7, no condomínio Park Way.

CH54-A (Iluminação do Condomínio)

O desligamento também afetará a rede de iluminação das áreas comuns do condomínio, não apenas as residências



A empresa ainda alerta que uma interrupção da rede elétrica ainda pode acontecer em outra região, sem aviso prévio. Caso isso aconteça, os moradores podem registrar o incidente pelo número 116. O atendimento para clientes com deficiência auditiva acontece pelo telefone 0800 701 01 55 (sendo necessário o uso de aparelho adaptado).