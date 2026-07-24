Metrô-DF terá horário especial neste domingo, dia de Parada do Orgulho

O Metrô-DF vai operar com horário especial neste domingo (26/7) em razão da realização da Parada do Orgulho. A alteração busca atender à demanda de passageiros durante o evento.
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Das 7h às 21h30, todas as estações funcionarão normalmente, com embarque e desembarque de passageiros.
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Já das 21h30 às 23h, o embarque será permitido exclusivamente na Estação Central. Nas demais estações da rede, os trens farão apenas o desembarque de passageiros.
O Metrô-DF orienta os usuários a planejarem os deslocamentos com antecedência e ficarem atentos ao horário especial de funcionamento.
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Por Vitória Torres
postado em 24/07/2026 19:47