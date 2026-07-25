Unidade da esquerda marca convenção do PSOL

A Federação PSOL-Rede oficializou, neste sábado (25/7), as candidaturas para as eleições de 2026 no Distrito Federal e confirmou que, pela primeira vez, os dois partidos não terão candidatos próprios ao Governo do DF nem ao Senado. A federação anunciou apoio à candidatura de Leandro Grass (PT) ao Palácio do Buriti e às candidaturas de Erika Kokay (PT) e Leila do Vôlei (PDT) ao Senado. A convenção, realizada na Câmara Legislativa, também homologou Tetê Monteiro, secretária de Finanças do PSOL, como vice na chapa de Grass.

A federação também lançou candidaturas à Câmara dos Deputados e à Câmara Legislativa, entre elas Fábio Felix, para deputado federal, e Max Maciel, para reeleição como deputado distrital. Segundo a direção da federação, a prioridade da campanha será ampliar a representação do campo progressista no Congresso Nacional e na CLDF. O objetivo é eleger o primeiro deputado federal do PSOL pelo Distrito Federal e aumentar a bancada formada por PSOL e Rede na Câmara Legislativa.

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Presidente da federação no DF, Fábio Felix afirmou que a convenção reforçou os pontos programáticos das legendas. “Foi um momento importante em que reforçamos os nossos pontos programáticos para o DF, como uma saúde de qualidade, um SUS público, uma educação sem militarização das escolas públicas e mobilidade com tarifa zero.”

Carta programática

Durante o encontro, a federação aprovou uma carta programática, que será entregue ao PT como condição de apoio a Grass. O documento traz dez eixos prioritários, entre eles a defesa do SUS público com o fim do IGES-DF, a tarifa zero no transporte coletivo, oposição a privatizações, combate ao feminicídio, proteção do Cerrado e responsabilização nas denúncias envolvendo o BRB e o Banco Master.

Para o deputado distrital Max Maciel, a decisão de abrir mão das candidaturas majoritárias reflete um compromisso com o momento político do DF. “Nós abrimos mão das nossas candidaturas majoritárias porque temos um compromisso e responsabilidade com o Distrito Federal de saber o que está em jogo nesse momento.”

Pré-candidato ao governo, Leandro Grass disse que a saúde será prioridade de campanha. “Temos um projeto para fortalecer o SUS de verdade, com atendimento digno, rápido, perto da casa das pessoas e profissionais valorizados.”

Candidata ao Senado, Erika Kokay relacionou a disputa eleitoral a um embate mais amplo. “Nós temos uma polarização entre democracia e ditadura, entre vassalagem e soberania. É isso que nós queremos levar para o Senado Federal.”

Indicada à vice-governadora, Tetê Monteiro destacou a confiança construída entre os partidos. “O PSOL poderia ter apresentado suas candidaturas, mas o ingrediente fundamental foi a confiança. A confiança que o partido deposita em mim e no projeto que Leandro Grass encabeça.”

A senadora Leila do Vôlei, que disputa a reeleição com apoio da federação, avaliou que a aliança é essencial para os desafios do DF. “O Distrito Federal ocupa hoje as páginas policiais, ao mesmo tempo em que a qualidade de vida dos brasilienses piorou muito nos últimos oito anos […] essa parceria que está sendo firmada hoje será fundamental.”