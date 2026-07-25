Colisão na EPTG deixa dois feridos na madrugada deste sábado (25/7)

Duas pessoas ficaram feridas após um sinistro de trânsito na EPTG, nas proximidades do Viaduto Israel Pinheiro, em Brasília, na madrugada deste sábado (25/7). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 1h52 e mobilizou três viaturas de socorro para a ocorrência.

De acordo com a CBMDF, ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram um VW Jetta cinza que havia colidido contra a porção íngreme do gramado às margens da via. Com o impacto, os airbags do veículo foram acionados. O automóvel permaneceu sobre as rodas, próximo ao guard rail, e os ocupantes já estavam fora do carro quando as equipes chegaram.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os militares iniciaram o atendimento às vítimas seguindo o protocolo de trauma. Após os primeiros socorros, os dois feridos foram encaminhados conscientes e orientados a uma unidade de saúde. O CBMDF não divulgou informações sobre a identidade, idade ou estado de saúde das vítimas.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo local da ocorrência. Segundo os bombeiros, a dinâmica do acidente ainda é desconhecida e não há informações sobre as circunstâncias que levaram à colisão.