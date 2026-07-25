Sábado será de sol e baixa umidade, com máxima de 29°C no DF

O sábado (25/7) será de tempo firme no Distrito Federal. A previsão indica predomínio de sol ao longo do dia, sem possibilidade de chuva. As temperaturas devem variar entre 19°C e 29°C, enquanto a sensação térmica oscila de 16°C nas primeiras horas da manhã a 23°C durante a tarde.

A umidade relativa do ar deve ficar entre 31% e 74%. Apesar de o índice mínimo não atingir níveis de alerta, o ar ficará mais seco durante a tarde, característica típica do período de estiagem no Distrito Federal. A recomendação é manter a hidratação ao longo do dia e evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes. Os ventos sopram de leste-sudeste (ESE), com velocidade média de 6 km/h.

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O sol nasceu às 6h37 e deve se pôr às 17h58. Não há previsão de chuva nem probabilidade de formação de arco-íris.

As condições climáticas também favorecem a circulação de vírus respiratórios. O risco para casos de gripe e resfriado é considerado alto, especialmente devido às manhãs mais frias e ao tempo seco. Por isso, é recomendadol reforçar a hidratação, manter os ambientes ventilados e adotar medidas de higiene para reduzir o risco de infecções.