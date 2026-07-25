Vacinação acontecerá em 51 pontos do DF neste sábado (25/7)

Os pontos de vacinação estarão espalhados por 51 pontos no Distrito Federal - (crédito: Divulgação)

Os moradores do Distrito Federal terão acesso à vacinação em 51 locais neste sábado (25/7). Além das 48 unidades básicas de saúde (UBSs), também estarão disponíveis pontos de apoio em Sobradinho dos Melos, na zona rural do Paranoá, no Shopping Popular de Ceilândia e, no Plano Piloto, no Boulevard Shopping.

As equipes de saúde aplicarão vacinas de acordo com as faixas etárias e as indicações previstas no calendário de vacinação de rotina. Grupos específicos também terão acesso aos imunizantes contra a covid-19 e a gripe (influenza). Recomenda-se que os cidadãos levem um documento de identificação com foto e a caderneta de vacinação.

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Caso o paciente não esteja com a caderneta em mãos, a situação vacinal poderá ser consultada nos sistemas. No domingo (26/7), não haverá vacinação. O atendimento será retomado na segunda-feira (27/7), com 100 salas de vacinação funcionando normalmente, a partir das 7h.