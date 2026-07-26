Paixão pelo motociclismo agita a Granja do Torto

Até o próximo sábado, cerca de 800 mil pessoas e 350 mil veículos terão passado pela 22ª edição do Capital Moto Week. O evento se consolida como o terceiro maior do segmento no mundo. Motociatas, espírito de companheirismo, shows e muita celebração marcam o grande encontro de motociclistas de todo o país, na capital federal. Hoje, às 22h30, a grande atração vem da Suécia: a banda Eagle-Eye Cherry.

O evento atrai 150 mil turistas e cerca de 240 motoclubes que se instalam na Granja do Torto. A professora da rede pública do DF, Luana de Castro, contou que encontrou no motociclismo uma nova vontade de viver após perdas na família. "Fiquei desnorteada quando perdi parentes e, até para restabelecer minha saúde mental, busquei algo diferente. Por dois anos, participei do evento, e há nove me dedico ao BKR Motoclube. Temos uma estrutura de poucos membros, com um caráter muito familiar. Aqui existe a família que podemos escolher. Nos juntamos por afinidade, em vários encontros, ao longo do ano", comentou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O marido, o guarda-costas Ronaldo Vieira, acompanha Luana no universo motociclista. "Aqui, a gente se encontra, com o prazer de estar em duas rodas, e sentir o vento no rosto. Sinto uma rede de cuidados, uma irmandade forte. Todos sempre se ajudam", conta. No evento, Luana circula com sua Ninja 600 cilindradas, avaliada em R$ 38 mil.

Com uma Suzuki 650 V-Strom, o comerciante de Brasília, Lidio Francisco da Silva, 52 anos, transforma a rotina pela paixão de se reunir com os motoclubes. Ele chega a se mudar temporariamente para a Granja do Torto, juntando-se aos 20 mil moradores de camping e motorhomes no local. "Desde os 15 anos, ando de moto. Antes, nos encontrávamos na beira do Lago, no Mané e nos parques. É surreal como todos se apoiam. No motociclismo temos reais conexões. Numa viagem ao Sul, por 20 dias, não paguei hospedagem, pela rede de amigos. Na estrada, por exemplo, ninguém fica desamparado", conta.