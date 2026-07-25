Menino sofre choque elétrico em cerca improvisada e é levado de helicóptero para hospital

Um menino de 10 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) após sofrer um choque elétrico na tarde deste sábado (25/7), no Núcleo Rural Café Sem Troco, na região do Paranoá. A criança recebeu os primeiros atendimentos e foi transportada de helicóptero para um hospital de referência.

Antes da chegada das equipes de resgate, os bombeiros orientaram os familiares por videochamada sobre os primeiros procedimentos. Seguindo as instruções, os parentes levaram o garoto de carro até um ponto de fácil acesso, onde a equipe iniciou o atendimento. Após ser estabilizado, ele foi removido por aeronave do CBMDF.

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De acordo com informações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a ocorrência ainda não foi homologada e pode sofrer alterações durante a investigação.

Segundo o registro da 30ª Delegacia de Polícia, a criança brincava de bicicleta quando encostou na cerca de um imóvel e recebeu uma descarga elétrica. A investigação aponta que a estrutura estava ligada a uma instalação elétrica improvisada, conectada diretamente à rede da residência. O menino perdeu a consciência e sofreu queimaduras nas mãos e nos braços.

A polícia apura, em tese, os crimes de lesão corporal culposa e perigo para a vida ou saúde de outras pessoas. Conforme a ocorrência, a fiação energizada teria sido instalada em baixa altura, de forma acessível a terceiros e sem qualquer sinalização de risco.

Em depoimento, o proprietário do imóvel, de 45 anos, e a esposa dele, de 44, afirmaram que a cerca eletrificada havia sido instalada para conter animais domésticos e disseram que não tinham a intenção de ferir pessoas. Eles também informaram que o sistema foi desativado após o acidente.

A PCDF acionou a perícia do Instituto de Criminalística para analisar o local. Os responsáveis pelo imóvel assinaram um termo circunstanciado e se comprometeram a preservar a área até a conclusão dos exames. O avô da criança manifestou interesse em representar criminalmente contra os envolvidos.

Dicas

Segundo o tenente Iranildo, oficial de informação pública do CBMDF, a maioria dos acidentes com eletricidade pode ser evitada com medidas simples de prevenção. O militar orienta que a população adote os seguintes cuidados:

Desligue a chave geral antes de realizar qualquer serviço elétrico, mesmo os mais simples, como trocar um chuveiro, uma tomada ou uma lâmpada.

Faça revisões periódicas na instalação elétrica da residência. O recomendado é contratar um profissional qualificado pelo menos uma vez por ano.

Verifique o estado das extensões e cabos elétricos antes de utilizá-los, observando se há fios desencapados ou danos que possam causar curto-circuito.

Não deixe fios expostos , especialmente em locais de fácil acesso para crianças. Cabos de eletrodomésticos, como geladeiras, devem estar protegidos.

, especialmente em locais de fácil acesso para crianças. Cabos de eletrodomésticos, como geladeiras, devem estar protegidos. Evite utilizar eletrodomésticos descalço e fique atento a sinais de mau funcionamento dos equipamentos.

Nunca ligue cercas elétricas diretamente à rede elétrica da residência. A instalação deve ser feita por uma empresa especializada e seguir as normas de segurança.

Não sobrecarregue tomadas com vários aparelhos conectados ao mesmo tempo, pois isso pode provocar superaquecimento e incêndios.

Em caso de choque elétrico, não toque na vítima antes de confirmar que a corrente elétrica foi interrompida. Se não souber onde está a chave geral, utilize um material não condutor, como um pedaço de madeira seca, para afastar o fio energizado.

antes de confirmar que a corrente elétrica foi interrompida. Se não souber onde está a chave geral, utilize um material não condutor, como um pedaço de madeira seca, para afastar o fio energizado. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193, em qualquer situação de emergência envolvendo eletricidade.