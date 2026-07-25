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ACIDENTE

Homem cai em buraco de três metros em área rural de São Sebastião

Vítima foi encaminhada consciente para uma unidade hospitalar. Causas do acidente ainda são desconhecidas

Bombeiros encontraram vítima caída em um buraco que estava sendo manilhado - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Bombeiros encontraram vítima caída em um buraco que estava sendo manilhado - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) após cair em um buraco de aproximadamente três metros de profundidade, na tarde deste sábado (25/7), no Núcleo Rural Aguilhada, próximo à cidade de São Sebastião.

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Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram a vítima caída em um buraco que estava sendo manilhado. Depois de ser retirado do local, a vítima foi transportada consciente e orientada para uma unidade hospitalar.

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Segundo o CBMDF, ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 25/07/2026 21:15 / atualizado em 25/07/2026 21:15
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