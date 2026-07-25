Homem cai em buraco de três metros em área rural de São Sebastião

Um homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) após cair em um buraco de aproximadamente três metros de profundidade, na tarde deste sábado (25/7), no Núcleo Rural Aguilhada, próximo à cidade de São Sebastião.
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Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram a vítima caída em um buraco que estava sendo manilhado. Depois de ser retirado do local, a vítima foi transportada consciente e orientada para uma unidade hospitalar.
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Segundo o CBMDF, ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.
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Por Vitória Torres
postado em 25/07/2026 21:15 / atualizado em 25/07/2026 21:15