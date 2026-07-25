Homem cai em buraco de três metros em área rural de São Sebastião

Bombeiros encontraram vítima caída em um buraco que estava sendo manilhado - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) após cair em um buraco de aproximadamente três metros de profundidade, na tarde deste sábado (25/7), no Núcleo Rural Aguilhada, próximo à cidade de São Sebastião.

Leia também: Simulação de acidente aeronáutico vai mobilizar equipes de socorro na terça



Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram a vítima caída em um buraco que estava sendo manilhado. Depois de ser retirado do local, a vítima foi transportada consciente e orientada para uma unidade hospitalar.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo o CBMDF, ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.