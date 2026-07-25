Sindicato dos Jornalistas de Goiás lamenta morte de Delson Carlos

Segundo o sindicato, a morte de Delson Carlos deixa "uma lacuna no jornalismo goiano" - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de Goiás (SindJor Goiás) manifestou nas redes sociais profundo pesar pela morte do jornalista Delson Carlos, ocorrida na noite desta sexta-feira (24/7), em Goiânia. Em nota oficial, a entidade se solidarizou com familiares, amigos e colegas de profissão e destacou a contribuição do profissional para o jornalismo goiano.

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Segundo o sindicato, a morte de Delson Carlos deixa “uma lacuna no jornalismo goiano e na vida de todos que tiveram a oportunidade de conviver com ele”. A diretoria também desejou força e serenidade aos familiares neste momento de luto.

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Diante das circunstâncias em que ocorreu o falecimento, o SindJor Goiás afirmou esperar que o caso seja investigado com rigor pelas autoridades. “Esperamos que os fatos sejam apurados com celeridade e transparência pelas autoridades competentes, para que todos os esclarecimentos sejam prestados”, destacou a entidade em nota.

O caso segue sob investigação.

Entenda o caso

O jornalista Delson Carlos Barros foi encontrado morto na noite desta sexta-feira (24/7) dentro de um apartamento no Edifício Don Lourenzzo, no Setor Bueno, área nobre de Goiânia (GO). A suspeita do crime também teria matado o cachorro da vítima.

Segundo a Polícia Militar de Goiás (PMGO), Delson estava no apartamento com duas mulheres. Os três consumiam bebidas alcoólicas quando uma discussão teria terminado em violência.

De acordo com a corporação, uma das mulheres esfaqueou o jornalista durante o desentendimento. Após o crime, ela permaneceu trancada no imóvel e se recusou a sair. Diante da resistência, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) assumiram a ocorrência.