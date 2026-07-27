450 mil alunos da rede pública retornam para o segundo semestre letivo

Iêdes ressaltou que 2026 é um ano atípico, marcado por eventos como a Copa do Mundo e as eleições, mas destacou que essas circunstâncias também podem ser aproveitadas pedagogicamente - (crédito: Davi Cruz/CB/D.A Press)

Após o recesso escolar, cerca de 450 mil estudantes voltam às salas de aula. Nesta segunda-feira (27/7), a rede pública de ensino do Distrito Federal inicia o segundo semestre letivo de 2026. Para marcar o retorno das atividades, a secretária interina de Educação, Iêdes Braga, acompanhou a recepção dos alunos no Centro de Ensino Médio (CEM) Setor Oeste, onde ressaltou a preparação das unidades escolares e a expectativa de avanço nos indicadores de aprendizagem até o fim do ano.

Segundo a titular da pasta, o recomeço das atividades representa uma etapa importante do calendário escolar, que seguirá até o cumprimento dos 200 dias letivos previstos em lei. Ela afirmou que as escolas estão preparadas para receber os estudantes e destacou o compromisso dos profissionais da educação com o desenvolvimento dos alunos.

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"Nós estamos hoje reiniciando uma etapa importante do ano letivo, o segundo semestre letivo de 2026. Temos em torno de 450 mil estudantes retornando às atividades escolares e estamos com uma grande expectativa para este semestre. Nossas escolas estão preparadas fisicamente, nossos professores são muito qualificados e muito dedicados, e esperamos que este seja um semestre de muita aprendizagem", afirmou Iêdes.

A secretária também deu as boas-vindas aos estudantes e às famílias, além de ressaltar o impacto do retorno às aulas em toda a cidade. "A escola pulsa dentro do espaço físico, mas também pulsa em toda a nossa sociedade. Sejam muito bem-vindos e que este semestre seja focado, de fato, na melhoria das aprendizagens e nos resultados educacionais", disse.

Braga também explicou que, durante o recesso escolar, a Secretaria de Educação promoveu reuniões com as coordenações regionais de ensino e equipes gestoras das unidades para avaliar os resultados obtidos no primeiro semestre e definir estratégias para elevar o desempenho dos estudantes nos próximos meses.

Iêdes ressaltou que 2026 é um ano atípico, marcado por eventos como a Copa do Mundo e as eleições, mas destacou que essas circunstâncias também podem ser aproveitadas pedagogicamente. "As eleições também representam um espaço para promoção da cidadania. Podemos discutir com nossos estudantes a importância do voto consciente e exercitar esse direito, já que muitos deles, a partir dos 16 anos, podem votar. A cidadania é um eixo transversal do nosso currículo e esse tema faz parte do trabalho desenvolvido nas escolas", afirmou.

Segurança reforçada

Além da retomada das atividades pedagógicas, a volta às aulas contará com reforço no esquema de segurança nas unidades de ensino. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) iniciou nesta semana a Operação Volta às Aulas, com intensificação do policiamento em escolas de todas as regiões administrativas.

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A comandante do Batalhão de Polícia Escolar, tenente-coronel Stefania, explicou que a operação ocorre de segunda a sexta-feira, mas ressaltou que o policiamento nas escolas é permanente ao longo de todo o ano. "Mesmo após o encerramento da operação, continuamos diuturnamente em todas as escolas. Além do Batalhão de Polícia Escolar, contamos com apoio das unidades de área e especializadas, como o Batalhão de Trânsito, Rural, Aviação Operacional, policiamento com cães e outras equipes necessárias para reforçar a segurança", destacou.

Segundo a comandante, o objetivo é ampliar a sensação de segurança para estudantes, familiares e profissionais da educação. "A volta às aulas sempre é um momento especial. Reforçamos o policiamento para mostrar que a Polícia Militar permanece presente nas ruas e para que pais e responsáveis tenham tranquilidade ao deixar seus filhos nas unidades escolares", enfatizou.

O segundo-tenente Isaac Silva, do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), informou que o efetivo também foi ampliado nas proximidades das escolas para garantir maior fluidez e segurança viária. "Pedimos aos condutores que diminuam a velocidade nas proximidades das escolas, tenham atenção às crianças durante a travessia e lembrem que o respeito é o principal fator para garantir a segurança de toda a comunidade escolar", ressaltou.