Brasilienses celebram diversidade e defendem direitos na Parada do Orgulho

Amigas Beatriz De Paula e Ingrid Marques (da esquerda para a direita) curtem juntas a Parada do Orgulho - (crédito: Vitoria Torres CB/DA Press)

Muito além dos trios elétricos, das bandeiras coloridas e das músicas, a 27ª Parada do Orgulho de Brasília foi marcada por histórias de pessoas que se sentiram acolhidas pelo movimento. Para quem participou da manifestação, realizada neste domingo (26/7), na Esplanada dos Ministérios, sentiu o conforto de estar em um espaço entre aqueles que compartilham a mesma luta.

Uma exemplo é a estudante Ingrid Marques, 21 anos, moradora de Samambaia e bissexual, que definiu a Parada como um momento de conexão com quem compartilha experiências semelhantes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“O dia de hoje é sobre poder ser quem você é, ser feliz, encontrar gente feliz, animada, festejando sobre quem é. É sobre estarmos todos sendo quem realmente somos, conhecendo uns aos outros na nossa verdadeira essência. É sobre levar a nossa história em conjunto, nos conectar e seguir sempre nessa união, que é o que mais importa”, afirmou.

Vestida inteiramente de roxo, dos cabelos aos pés, a drag queen Poltergeist, 23, moradora do Riacho Fundo II, usou a arte como forma de expressão e resistência. “Estou aqui para celebrar o orgulho de ser, defender políticas públicas para a nossa comunidade, expressar a minha arte e celebrar a pessoa criativa que sou. Estamos festejando, mas também protestando pelo direito de existir. Não estamos aqui só para curtir, mas para dizer que não vamos embora”, declarou.

O designer gráfico Lucas Nunes, 28, também morador de Samambaia, que é gay, destacou o caráter político da manifestação. Para ele, a Parada reafirma a importância da defesa dos direitos da população.

“Representa a afirmação da busca pelos nossos direitos em Brasília e em todo o país. Neste momento em que vivemos um contexto de muitos retrocessos, principalmente nas políticas públicas, estar aqui é mostrar que existem pessoas que precisam dessas garantias e que também merecem celebrar a própria vida. A Parada representa aceitação e um abraço para toda essa comunidade”, disse.

Participando da Parada pela primeira vez, o fotógrafo Carlos de Paula, 28, descreveu a experiência como um reencontro consigo mesmo. “Acho que é um grande reencontro com a gente, com a nossa cultura, com a nossa energia e com a manifestação das coisas que são importantes para nós. Para mim, é um grande reencontro comigo, com uma parte de mim”.