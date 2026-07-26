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CRIME

Homem é preso por atear fogo na ex-companheira no Cruzeiro Velho

Mulher sofreu queimaduras graves e outras três pessoas ficaram feridas

Homem fugiu do local, mas foi encontrado nas proximidades da antiga Rodoferroviária, na região do Shopping Popular - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)
Homem fugiu do local, mas foi encontrado nas proximidades da antiga Rodoferroviária, na região do Shopping Popular - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Um homem foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na tarde deste domingo (26/7), suspeito de tentar matar a ex-companheira ao atear fogo nela, na SRES 12, no Cruzeiro Velho. A vítima sofreu queimaduras graves e foi encaminhada para atendimento hospitalar.

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As equipes da PMDF foram acionadas pelo Centro de Operações da corporação (Copom) para atender uma suposta ocorrência de furto em residência, após vizinhos relatarem gritos e pedidos de socorro vindos do imóvel. No entanto, ao chegarem ao local, os policiais constataram que se tratava de uma tentativa de feminicídio.

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O cunhado da vítima entrou em luta corporal com o autor para impedir o crime e ficou ferido. A irmã da vítima e o próprio agressor também tiveram queimaduras, mas com menor gravidade.

Após o crime, o homem fugiu do local. Durante as buscas, policiais militares receberam a informação de que um homem com queimaduras estaria nas proximidades da antiga Rodoferroviária, na região do Shopping Popular. As equipes foram até o endereço e localizaram um indivíduo com as características informadas.

As vítimas receberam atendimento de emergência e foram encaminhadas para unidades hospitalares. O suspeito foi preso e conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), onde o caso será investigado.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 26/07/2026 22:09
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