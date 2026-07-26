Homem é preso por atear fogo na ex-companheira no Cruzeiro Velho

Homem fugiu do local, mas foi encontrado nas proximidades da antiga Rodoferroviária, na região do Shopping Popular - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Um homem foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na tarde deste domingo (26/7), suspeito de tentar matar a ex-companheira ao atear fogo nela, na SRES 12, no Cruzeiro Velho. A vítima sofreu queimaduras graves e foi encaminhada para atendimento hospitalar.

As equipes da PMDF foram acionadas pelo Centro de Operações da corporação (Copom) para atender uma suposta ocorrência de furto em residência, após vizinhos relatarem gritos e pedidos de socorro vindos do imóvel. No entanto, ao chegarem ao local, os policiais constataram que se tratava de uma tentativa de feminicídio.

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O cunhado da vítima entrou em luta corporal com o autor para impedir o crime e ficou ferido. A irmã da vítima e o próprio agressor também tiveram queimaduras, mas com menor gravidade.

Após o crime, o homem fugiu do local. Durante as buscas, policiais militares receberam a informação de que um homem com queimaduras estaria nas proximidades da antiga Rodoferroviária, na região do Shopping Popular. As equipes foram até o endereço e localizaram um indivíduo com as características informadas.

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As vítimas receberam atendimento de emergência e foram encaminhadas para unidades hospitalares. O suspeito foi preso e conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), onde o caso será investigado.