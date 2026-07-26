Jogo entre Gama e América de Natal tem brigas e esfaqueamento; Veja vídeo

Homem ainda não identificado sofreu três golpes de faca - (crédito: Hudson Oliveira/ Reprodução)

O jogo entre os times do Gama e América de Natal terminou com alvoroço e pessoas feridas no fim da tarde deste domingo (26/7), no Estádio do Bezerrão, na região administrativa do Gama. Os clubes disputaram as oitavas de final da série B do Campeonato Brasileiro. Com o placar de 3 a 2, o representante do Distrito Federal garantiu a vitória.

A partida iniciou às 16h com a presença das torcidas organizadas dos dois clubes: Máfia Vermelha e Ira Jovem Gama. No meio do jogo, vídeos registrados pelo público já indicavam os primeiros episódios violentos, com discussão e vias de fato entre os integrantes das torcidas. O Correio apurou que ao menos cinco torcedores sofreram lesões leves e foram encaminhados ao hospital.

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Na área externa, próximo ao estádio, um homem ainda não identificado sofreu três golpes de faca. Um vídeo obtido pelo Correio mostra o socorro da vítima caída ao chão. Não há a confirmação de que o rapaz é torcedor e estava no jogo. O caso está em investigação e até a última atualização dessa reportagem ninguém havia sido preso.

A Polícia Militar informou que atua no local e repassará informações em breve.

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