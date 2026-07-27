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Doação de Sangue

Ceilândia recebe unidade móvel de coleta para doação de sangue

Serão atendidos doadores agendados ou não agendados na unidade, que estará localizada na Casa da Mulher Brasileira, nesta terça-feira (28/7), das 9h às 16h

Unidade móvel do Hemocentro - (crédito: Kayo Magalhaes/CB)
Unidade móvel do Hemocentro - (crédito: Kayo Magalhaes/CB)

Nesta terça-feira (28/7), Ceilândia receberá uma unidade móvel de saúde, localizada na Casa da Mulher Brasileira, de 9h às 16h, para doação de sangue. Voluntários podem agendar um horário no site de Serviços de Agendamento do DF (agenda.df.gov.br). Também serão atendidos doadores sem marcação prévia, conforme capacidade do local. 

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É necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar acima de 51kg, estar alimentado e apresentar documento oficial com foto para ser um doador. Menores de idade precisam de uma autorização dos responsáveis. 

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Em caso de dúvidas ou mais informações, a população deve enviar mensagem para o WhatsApp (61) 99136-2495.

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Gabriela Cidade*

Estudante de Jornalismo, pedagoga e estagiária de Cidades do Correio Braziliense.

Por Gabriela Cidade*
postado em 27/07/2026 15:12 / atualizado em 27/07/2026 15:12
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