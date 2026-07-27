Ceilândia recebe unidade móvel de coleta para doação de sangue

Nesta terça-feira (28/7), Ceilândia receberá uma unidade móvel de saúde, localizada na Casa da Mulher Brasileira, de 9h às 16h, para doação de sangue. Voluntários podem agendar um horário no site de Serviços de Agendamento do DF (agenda.df.gov.br). Também serão atendidos doadores sem marcação prévia, conforme capacidade do local.

É necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar acima de 51kg, estar alimentado e apresentar documento oficial com foto para ser um doador. Menores de idade precisam de uma autorização dos responsáveis.

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Em caso de dúvidas ou mais informações, a população deve enviar mensagem para o WhatsApp (61) 99136-2495.

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