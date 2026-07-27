UBS no Guará terá ação voltada à saúde masculina nesta terça-feira (28)

UBS 2 do Guará terá ação voltada à saúde masculina nesta terça-feira (28) (Imagem: fizkes | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A Unidade Básica de Saúde (UBS) 2 do Guará recebe, nesta terça-feira (28/7), o Grupo Transforma(dores) para um momento voltado à saúde do homem. Durante a manhã, das 8h30 às 11h, no estacionamento da UBS, a ação atenderá a população masculina com a oferta de exames, orientações e outras atividades de forma gratuita.

O evento contará com conversas e orientações destinadas ao público masculino, aferição de pressão arterial e glicemia capilar e realização de testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), além de solicitação de exames de rotina na rede e oferta de diversas práticas integrativas em saúde (PIS).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Para estabelecer um ambiente de acolhimento para o público alvo, a ação também inclui atividades com motoclubes e rodas de capoeira.

Serviço

Atividade do Grupo Transforma(dores)

Data: Terça-feira (28/7)

Horário: 8h30 às 11h

Local: Estacionamento da UBS 2 Guará