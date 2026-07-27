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SAÚDE

UBS no Guará terá ação voltada à saúde masculina nesta terça-feira (28)

O evento, promovido pelo Grupo Transforma(dores), constrói um espaço acolhedor para conversas, orientações e exames acerca da saúde do homem

UBS 2 do Guará terá ação voltada à saúde masculina nesta terça-feira (28) (Imagem: fizkes | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
UBS 2 do Guará terá ação voltada à saúde masculina nesta terça-feira (28) (Imagem: fizkes | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A Unidade Básica de Saúde (UBS) 2 do Guará recebe, nesta terça-feira (28/7), o Grupo Transforma(dores) para um momento voltado à saúde do homem. Durante a manhã, das 8h30 às 11h, no estacionamento da UBS, a ação atenderá a população masculina com a oferta de exames, orientações e outras atividades de forma gratuita. 

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O evento contará com conversas e orientações destinadas ao público masculino, aferição de pressão arterial e glicemia capilar e realização de testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), além de solicitação de exames de rotina na rede e oferta de diversas práticas integrativas em saúde (PIS).

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Para estabelecer um ambiente de acolhimento para o público alvo, a ação também inclui atividades com motoclubes e rodas de capoeira. 

Serviço

Atividade do Grupo Transforma(dores)

Data: Terça-feira (28/7)
Horário: 8h30 às 11h
Local: Estacionamento da UBS 2 Guará

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Correio Braziliense

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Por Correio Braziliense
postado em 27/07/2026 12:15
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