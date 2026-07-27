Homem é preso em hotel de GO suspeito de atrair e esfaquear rival em São Sebastião - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um homem de 38 anos investigado por tentar matar um rapaz a facadas em São Sebastião. O suspeito foi localizado em um hotel no bairro Jardim Céu Azul, em Valparaíso de Goiás, onde estava foragido.

Segundo a investigação da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), o ataque ocorreu na madrugada de 14 de junho. O investigado teria marcado um encontro com a vítima e, ao vê-la chegar ao local combinado, desferiu diversos golpes de faca. A suspeita é de que ele acreditasse que o rapaz mantinha um relacionamento com sua companheira.

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De acordo com o delegado Thiago Peralva, durante a investigação foram reunidos o depoimento da vítima, colhido ainda no hospital, e mensagens nas quais o suspeito teria confessado o ataque a familiares e reafirmado a intenção de matar o rapaz.

O autor tem antecedentes por crimes violentos. Com base nas provas reunidas, a Justiça decretou a prisão preventiva, cumprida na sexta-feira. Após a captura, ele foi levado para a 30ª DP e permanece à disposição da Justiça.