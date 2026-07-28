"Estamos fechados com Celina", diz deputado federal do Republicanos

O deputado federal Julio Cesar projetou suas expectativas para as eleições e fez um balanço do mandato no DF - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Podcast do Correio recebeu, nesta semana, o deputado federal Julio Cesar (Republicanos-DF), que detalhou as articulações estratégicas da sigla para as eleições deste ano e apresentou um panorama de suas principais pautas e atuações legislativas no Congresso Nacional e no Distrito Federal. Em bate-papo com as jornalistas Ana Maria Campos e Mila Ferreira, o parlamentar confirmou que o Republicanos está fechado com a governadora Celina Leão (PP), chancelou a indicação do ex-secretário da Casa Civil Gustavo Rocha (Republicanos-DF) para compor a chapa como candidato a vice-governador e anunciou formalmente o apoio do partido à pré-candidatura de Bia Kicis (PL) ao Senado Federal.

Durante a entrevista, o parlamentar enfatizou que o quadro político na capital tem se definido na reta final das convenções partidárias e garantiu que o Republicanos chega fortalecido para a disputa de 2026, projetando a manutenção da bancada federal e o crescimento da representação distrital.

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"Ficou definido que o nosso vice será o Gustavo Rocha, uma pessoa muito preparada e que recebemos no partido. Vamos chancelar isso na nossa convenção, nesta quinta-feira, com uma chapa bem definida de nove candidatos a federal e 25 a distrital", destacou Julio Cesar, que disputará a reeleição para o seu terceiro mandato na Câmara dos Deputados.

Ao comentar o cenário para o Senado Federal e o alinhamento ideológico da legenda no DF, ele reiterou o compromisso do grupo com o campo conservador. "O nosso partido é extremamente de direita. Nós já fechamos com a Bia Kicis. Um dos nossos votos para o Senado é dela", declarou o deputado, ressaltando a sintonia do partido com a base governista local. Segundo ele, a sigla aguarda as definições sobre os outros nomes. "Se Michelle Bolsonaro também for candidata, a tendência natural é apoiar. Em hipótese alguma apoiaríamos quem é de esquerda", completou.

Propostas e projetos

O parlamentar — que tem histórico no setor esportivo e já comandou a Secretaria de Esporte do DF por duas vezes — detalhou sua relatoria na lei que criou a Universidade do Esporte (UFEsporte), com sede em Brasília. "Pela primeira vez, teremos uma universidade que vai trabalhar com dados científicos voltados para a gestão do esportista. A gente vê muitos técnicos e profissionais que aprendem apenas na prática, na vivência. O espaço trará o estudo científico e a capacitação concentrada para preparadores, médicos, fisioterapeutas e psicólogos em um só ambiente, fortalecendo todas as modalidades", detalhou.

Julio Cesar também celebrou a aprovação da Lei do Mandante no futebol brasileiro, da qual foi relator, e que descentralizou os direitos de transmissão televisiva no país. Além disso, relembrou a autoria da lei do programa Compete Brasília, iniciativa criada em sua gestão no DF que garante passagens aéreas e terrestres para atletas locais disputarem campeonatos nacionais e internacionais.

"O programa já beneficia mais de 5 mil atletas por ano. É o caso do Caio Bonfim, da marcha atlética, que apoiamos lá no início e hoje é medalhista olímpico e campeão mundial. O esporte transforma vidas, tira o jovem da vulnerabilidade social e é uma ferramenta direta de segurança pública e saúde", defendeu.

Na área de proteção e direitos das mulheres, o parlamentar destacou a sanção da Lei Federal nº 14.737/2023, de sua autoria, que garante o direito de a mulher ser acompanhada por uma pessoa de sua escolha em consultas, exames e procedimentos cirúrgicos nas redes pública e privada de saúde.

"Essa lei nasceu da indignação e da revolta ao ver casos absurdos de abusos e estupros contra mulheres sedadas em hospitais do país. Agora é um direito garantido. Se a mulher quiser um acompanhante em qualquer consulta, exame ou leito de UTI, o estabelecimento é obrigado a aceitar. Faço questão de divulgar essa lei em todos os lugares para que as mulheres conheçam e façam valer esse direito", ressaltou.

O parlamentar abordou, ainda, sua atuação na defesa da causa animal. Ele lembrou da lei distrital de sua autoria que obriga pet shops do DF a instalarem câmeras de circuito interno de TV nas áreas de banho e tosa — permitindo que os tutores fiscalizem o tratamento e evitem maus-tratos — e revelou um novo projeto de lei protocolado no Congresso Nacional para aliviar o orçamento das famílias.

"O pet virou um integrante da família e os custos com consultas veterinárias, exames, vacinas e remédios são muito altos. Apresentei um projeto para que os gastos com a saúde dos animais de estimação possam ser deduzidos no Imposto de Renda, funcionando da mesma forma que os serviços médicos para dependentes. É uma medida justa, necessária e uma das nossas grandes missões legislativas", concluiu.

Assista à íntegra da entrevista:







