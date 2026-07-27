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PREMIAÇÃO

Candangão Junino 2026: Sanfona Lascada coroa 44 anos de história

Grupo de Ceilândia venceu a disputa acirrada na Praça do Trabalhador; confira o ranking completo e as premiações da maior festa junina do DF

A disputa foi avaliada por um corpo de jurados formado por músicos, professores de dança, coreógrafos, estilistas e especialistas em cultura popular - (crédito: Divulgação)
A disputa foi avaliada por um corpo de jurados formado por músicos, professores de dança, coreógrafos, estilistas e especialistas em cultura popular - (crédito: Divulgação)

A quadrilha Sanfona Lascada, de Ceilândia, conquistou o título da grande final do Candangão Junino 2026. O resultado foi anunciado na noite de domingo (26/7), após dois dias de apresentações na Praça do Trabalhador, encerrando a maior competição de quadrilhas do Distrito Federal e Entorno.

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Com 44 anos de história, o grupo é um dos mais tradicionais e um símbolo da cultura popular de Ceilândia. A trajetória da Sanfona Lascada é marcada pela preservação das tradições juninas e pela formação de gerações de quadrilheiros, com apresentações que unem criatividade e excelência artística.

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A segunda colocação ficou com a Sabugo de Milho, seguida pela Êta Lasquêra, em terceiro. A Segue o Fogo garantiu a quarta posição, e a Si Bobiá a Gente Pimba ficou em quinto lugar. A avaliação foi realizada por um júri de músicos, professores de dança, coreógrafos, estilistas e especialistas em cultura popular com experiência em festivais de todo o Brasil.

Robson Vilela, presidente da Federação de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno (Fequaju/DF), destacou a qualidade do evento. “Todas as quadrilhas deram um verdadeiro espetáculo, mostrando dedicação, talento e amor pela cultura popular. O público fez uma grande festa”, declarou.

A edição de 2026 reuniu 21 grupos do DF e Entorno, com etapas em Sobradinho, Planaltina, Santa Maria, Samambaia e Ceilândia. A grande final na Praça do Trabalhador consolidou o Candangão Junino como a principal competição do segmento na região.

Resultado da Grande Final do Candangão Junino 2026

  • 1º lugar: Sanfona Lascada (Ceilândia)

  • 2º lugar: Sabugo de Milho

  • 3º lugar: Êta Lasquêra

  • 4º lugar: Segue o Fogo

  • 5º lugar: Si Bobiá a Gente Pimba

Premiações especiais

  • Melhor Casal de Noivos: Sabugo de Milho

  • Melhor Marcador: Sanfona Lascada

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 27/07/2026 17:08 / atualizado em 27/07/2026 17:09
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