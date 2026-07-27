Candangão Junino 2026: Sanfona Lascada coroa 44 anos de história

A quadrilha Sanfona Lascada, de Ceilândia, conquistou o título da grande final do Candangão Junino 2026. O resultado foi anunciado na noite de domingo (26/7), após dois dias de apresentações na Praça do Trabalhador, encerrando a maior competição de quadrilhas do Distrito Federal e Entorno.
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Com 44 anos de história, o grupo é um dos mais tradicionais e um símbolo da cultura popular de Ceilândia. A trajetória da Sanfona Lascada é marcada pela preservação das tradições juninas e pela formação de gerações de quadrilheiros, com apresentações que unem criatividade e excelência artística.
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A segunda colocação ficou com a Sabugo de Milho, seguida pela Êta Lasquêra, em terceiro. A Segue o Fogo garantiu a quarta posição, e a Si Bobiá a Gente Pimba ficou em quinto lugar. A avaliação foi realizada por um júri de músicos, professores de dança, coreógrafos, estilistas e especialistas em cultura popular com experiência em festivais de todo o Brasil.
Robson Vilela, presidente da Federação de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno (Fequaju/DF), destacou a qualidade do evento. “Todas as quadrilhas deram um verdadeiro espetáculo, mostrando dedicação, talento e amor pela cultura popular. O público fez uma grande festa”, declarou.
A edição de 2026 reuniu 21 grupos do DF e Entorno, com etapas em Sobradinho, Planaltina, Santa Maria, Samambaia e Ceilândia. A grande final na Praça do Trabalhador consolidou o Candangão Junino como a principal competição do segmento na região.
Resultado da Grande Final do Candangão Junino 2026
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1º lugar: Sanfona Lascada (Ceilândia)
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2º lugar: Sabugo de Milho
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3º lugar: Êta Lasquêra
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4º lugar: Segue o Fogo
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5º lugar: Si Bobiá a Gente Pimba
Premiações especiais
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Melhor Casal de Noivos: Sabugo de Milho
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Melhor Marcador: Sanfona Lascada
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.