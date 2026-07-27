Calendário oficial do DF tem quatro novas datas comemorativas

Entre os itens apreciados está o aumento de 10,42% no IPTU e no IPVA do ano que vem - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Quatro novas datas comemorativas foram adicionadas ao calendário oficial do Distrito Federal no mês de junho, a partir de leis aprovadas na Câmara Legislativa do Distrito Federal. São quatro dias ao longo do ano, evidenciando categorias profissionais, manifestações culturais e a agricultura no DF

A Lei nº 7.905 estabeleceu o Dia do Profissional da Música, celebrado em 1º de novembro, em reconhecimento à contribuição dos profissionais de música na formação cultural e cidadã da população. Durante a semana da comemoração, podem ser realizados eventos voltados a história, cultura, teoria, prática musical e homenagens a artistas e bandas locais.

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A Lei nº 7.907 institui o Dia do Psicopedagogo, celebrado anualmente em 12 de novembro. A proposta busca reconhecer a contribuição da inclusão educacional e a atuação dos profissionais no diagnóstico e no apoio na escola.

Já o Dia do Gengibre será comemorado em 15 de maio, conforme a Lei nº 7.906. A data visa a valorizar a produção agrícola local, a agricultura familiar, a gastronomia regional e o desenvolvimento sustentável, coincidindo com o aniversário da Feira do Produtor de Vargem Bonita. Pela norma, o Poder Executivo está autorizado a apoiar ações educativas, técnicas, culturais e gastronômicas relacionadas à cadeia produtiva do gengibre.

O Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas do Distrito Federal será comemorado em 30 de junho. A data reconhece a contribuição social, histórica e cultural da comunidade portuguesa no DF.